Princesa Alba emociona a Dua Lipa con camisetas de Colo-Colo tras su concierto en Chile

La chilena Princesa Alba no solo brilló como telonera en los shows de Dua Lipa en Chile, sino que además cumplió una promesa que emocionó a todos: le regaló a la superestrella británica un par de camisetas de Colo Colo.

En un registro que compartió en redes sociales, se ve a Dua Lipa recibiendo el regalo con evidente entusiasmo. "Dios mío, es increíble. La amo. Incluso tiene muchos diamantes", comentó la cantante internacional en inglés, al ver la edición especial de la polera, que incluye el histórico escudo de la institución.

Por su parte, la artista nacional no pudo ocultar los nervios al momento de entregar el obsequio. "Yo estaba tan nerviosa", confesó Princesa Alba en su publicación, que rápidamente se llenó de miles de comentarios y likes, dejando claro que el momento se robó todas las miradas.

El encuentro entre la estrella chilena y la diva internacional no solo fue un guiño al fútbol, sino también un gesto que quedó registrado como uno de los highlights más comentados de los shows en Chile.

Cabe recordar que la intérprete de “Convéncete” fue quien abrió los dos shows de Dua Lipa el pasado 11 y 12 de noviembre.

PURANOTICIA