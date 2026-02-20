Princesa Alba adelanta su jugada para la Gala de Viña y promete un look inspirado en humedales

A solo horas de la esperada Gala de Viña del Mar, Princesa Alba ya empezó a calentar motores y dejó a sus seguidores hablando. La cantante afina cada detalle de su look para su tercera vez en la alfombra roja y adelantó que, fiel a su estilo, volverá a apostar por un concepto con sello chileno… pero con ambición global.

A través de Instagram, la artista —finalista de Fiebre de Baile— reveló parte del secreto mejor guardado:"Llevamos como dos meses trabajando junto a Diego Cajas, el diseñador de mi vestido. Es un diseñador chileno, puentealtino, que se fue a Nueva York a cumplir su sueño. Para mi es un honor trabajar con él", contó, destacando que el creativo participó en la confección del diseño celeste que lució Lady Gaga en el SuperBowl junto a Bad Bunny.

Pero eso no es todo. Si en años anteriores sorprendió con referencias a glaciares y digüeñes, esta vez volvió a pedir ayuda a sus fans para definir la temática. ¿Las sugerencias? Desde humitas hasta pastel de choclo y jaibas.

"Este año obvio que vamos a seguir sorprendiendo (...) El primer año fueron los glaciares. El segundo, los digueñes y este año van a ser los humedales", adelantó Alba, dejando claro que no piensa pasar desapercibida.

¿Alta costura con conciencia ecológica o nueva locura fashionista? En Viña, todo puede pasar.

