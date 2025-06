Prince Royce regresa a Chile con esperado concierto en el Movistar Arena

El icónico cantante de bachata, Prince Royce, confirmó este martes su regreso a Chile en el contexto de su gira mundial "Eterno Tour".

El estadounidense de ascendencia dominicana, se presentará el próximo 3 de octubre en el Movistar Arena.

Royce prometió cantar todos sus éxitos, tal como "How Deep is Your Love" el cual llegó al top 10 en Chile, y además de presentar todas sus canciones de su último álbum "Eterno", un homenaje a icónicos éxitos de Bee Gees, Lionel Richie, Elvis Presley, Air Supply, The Beatles, Backstreet Boys, Stevie Wonder, entre otros. Todos con el sello característico de Prince, bachata moderna con arreglos contemporáneos.

En relación a su venta de entradas, la preventa exclusiva estará disponible a través de la plataforma de Puntoticket a partir de este miércoles 25 de junio a las 10:00 horas.

Bajo esta misma línea, su venta general comenzará este jueves 26 a la misma hora mencionada y en el mismo sitio web.

