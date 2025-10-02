Prince Royce deja plantado a su público chileno: cancela show en Santiago pese a presentaciones en Perú y Argentina

El artista estadounidense Prince Royce suspendió su show en Chile, el cual estaba agendado para el próximo viernes 3 de octubre en el Movistar Arena.

La productora Lotus, encargada del evento, informó la cancelación del concierto correspondiente a su "Eterno Tour" en el país, señalando que se debe a “circunstancias imprevistas”.

"Tanto su equipo, como la producción trabajarán para concretar su regreso al país", agregaron.

En relación a la devolución del dinero de las entradas, la organización del espectáculo indicó que se realizará de la "misma forma de pago utilizada al minuto de la compra" y que "las órdenes de compra serán automáticamente devueltas".

"Tarjeta de Crédito o Débito, bajo las condiciones señaladas en los Términos & Condiciones de Puntoticket y Lotus que puedes revisar en sus respectivas páginas web", informaron.

Por ahora, no se han entregado detalles específicos sobre los motivos de la suspensión, especialmente considerando que Prince Royce realizó sin inconvenientes sus recientes conciertos en Perú y Argentina.

Cabe mencionar que esta situación a generado una ola de críticas a través de redes sociales, ya que hasta el momento, el artista no se ha referido a la situación. Sin embargo, siguen con la esperanza de que el cantante reagende el show.

