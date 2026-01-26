Primer vistazo a Yoshi: revelan nuevo tráiler de Super Mario Galaxy: La Película

Universal Pictures e Illumination lanzaron un nuevo tráiler de Super Mario Galaxy: La Película, la próxima entrega animada basada en la exitosa franquicia de Nintendo. El adelanto ofrece un vistazo a elementos inéditos que expanden el universo presentado en la cinta de 2023.

Entre las principales novedades destacan nuevos escenarios, enemigos nunca antes vistos y el regreso de poderes clásicos como la Flor de Fuego, que permite a Mario y Luigi lanzar llamas. Sin embargo, el momento más celebrado por los fans es la aparición de Yoshi, personaje que había sido anticipado en la escena postcréditos de la primera película.

La secuela busca ampliar el fenómeno de Super Mario Bros. La Película, que se convirtió en uno de los mayores éxitos animados de la historia al superar los 1.300 millones de dólares en recaudación mundial.

Super Mario Galaxy: La Película cuenta nuevamente con la producción de Chris Meledandri y Shigeru Miyamoto, y está dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic. El elenco principal regresa con Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi) y Anya Taylor-Joy (Peach), sumando nuevas voces como Benny Safdie (Bowser Jr.) y Brie Larson (Rosalina).

El estreno en cines está programado para el 1 de abril de 2026, consolidándose como uno de los lanzamientos animados más esperados de los próximos años.

