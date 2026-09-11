«Primer Plano» logra el golpe del año: Luis Jiménez rompe el silencio y revelará su verdad tras polémica con Gala y Coté López

Tras semanas alejado de la exposición pública y manteniendo un estricto silencio, Luis “Mago” Jiménez reaparecerá en televisión como el invitado estelar de Primer Plano este viernes.

La participación del exseleccionado nacional fue confirmada por Chilevisión durante la emisión de este jueves de Plan Perfecto, espacio en el que además se exhibieron las primeras imágenes de la entrevista que sostendrá con la conductora Fran García-Huidobro.

La reaparición del exfutbolista ocurre en medio de la alta expectación generada por el quiebre de su relación con Gala Caldirola, quien a fines de agosto confirmó el término de la pareja luego de enterarse de un encuentro entre Jiménez y su exesposa, María José López.

Tanto Gala Caldirola como Coté López ya entregaron sus respectivas versiones de los hechos en el estelar de Chilevisión, por lo que la declaración del “Mago” se había convertido en una de las piezas que faltaban para completar el relato del denominado escándalo farandulero.

Durante el adelanto emitido en Plan Perfecto, el conductor Eduardo de la Iglesia destacó la relevancia de la entrevista y aseguró que el programa consiguió la esperada conversación con el exfutbolista:

“Mucha gente se ha preguntado cuándo va a hablar la pieza del puzzle que falta en este gran rompecabezas. Faltaba una pieza que hablara y Primer Plano logró lo imposible. Esta es la conversación con la persona que todo Chile quiere escuchar”.

En paralelo, las promociones difundidas por el canal anticiparon algunos de los principales temas que abordará Jiménez durante la entrevista, entre ellos su relación con Coté López y los acontecimientos que terminaron provocando el quiebre con Gala Caldirola.

“Exclusivo. Luis ‘Mago’ Jiménez rompe el silencio tras semanas de que estallara el escándalo que terminó su relación con Gala Caldirola. Revela cuál era la relación que mantuvo con Coté López y los detalles de la bomba farandulera del último tiempo”.

Hasta ahora, la única declaración pública de Luis Jiménez respecto de la polémica había sido un mensaje publicado —y posteriormente eliminado— en sus redes sociales, donde reconoció su responsabilidad y pidió asumir las consecuencias de sus actos.

“Quiero asumir públicamente algo de lo que soy completamente responsable. Traicioné la confianza y engañé a una persona que amo profundamente. No tengo excusas ni quiero justificar lo que hice”.

De esta manera, la entrevista de Primer Plano marcará la primera aparición televisiva del “Mago” Jiménez tras el quiebre y el posterior escándalo mediático, instancia en la que se espera que entregue nuevos antecedentes y su versión de los hechos.

Chilevisión cerró el llamado a la audiencia prometiendo que el exfutbolista «contará su verdad sin filtros», en una emisión que se transmitirá este viernes inmediatamente después de CHV Noticias Central.

PURANOTICIA