Primer Plano en llamas: renuncia Danilo 21 y destapa la interna más tensa del programa

Primer Plano, parece estar lejos de recuperar la calma y hoy vive uno de sus momentos más incendiarios. A la ya comentada salida de Julio César Rodríguez y al escándalo que expuso las tensiones dentro del panel, ahora se suma otro portazo: el influencer Danilo 21 confirmó que no va más en el espacio. ¿La razón? Un ambiente que, según él, simplemente dejó de ser tolerable.

El creador de contenido —que arrastraba una polémica relación con Pablo Candia y Cecilia Gutiérrez— decidió bajarse del proyecto en medio de polémicas, filtraciones y roces que ya no daban para más. Todo esto, bajo el mando de la siempre polémica “Dama de Hierro”.

Fue a través de su canal de difusión donde Danilo terminó de destapar la olla, dejando en evidencia que su continuidad era prácticamente inviable tras semanas de conflicto interno.

"Luego de todo lo sucedido no tenía intenciones de seguir en el proyecto. Está todo bien, es una decisión que pensé un montón de tiempo (...) uno tiene que estar donde uno se sienta cómodo y se sienta valorado y sienta que las cosas se manejan dentro de un ámbito profesional", reveló el influencer.

Pero no todo fue tensión. En medio del caos, hubo una figura que —según Danilo— marcó la diferencia: Fran García-Huidobro.

El influencer aseguró que, mientras el ambiente ardía, ella fue la única que mostró una preocupación real por su estado.

"Estoy súper contento. Pude aprender mucho junto a gente muy talentosa. Fran García-Huidobro fue la única que siempre se preocupó de saber cómo estaba yo durante el conflicto con mis compañeros de panel", destacó el influencer.

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