Presidente del directorio de TVN: “El día que no podamos pagar los sueldos es el día del cierre”

El presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, se refirió a la crisis financiera que se encuentran atravesando y no descartó el posible fin del canal estatal.



En conversación con Infinita, Vidal afirmó que “el problema central de TVN es que el modelo de financiamiento que le dio origen el año 92 consiste en que la televisión pública no recibe ni un peso del Estado y tiene que financiarse con la inversión privada”.



En esta línea, señaló que “esa inversión de las empresas en publicidad ha caído sistemáticamente en los últimos años 20 años”.



Y aseveró que “nosotros como directorio no estamos prefiriendo un modelo, si no que el modelo actual no funciona. Será el Estado de Chile el que tenga que decidir otra alternativa”.



Vidal también advirtió que si el proyecto del Ejecutivo es rechazado en la Cámara “agudiza la crisis porque te queda cerrar el canal o ver otra alternativa”.



Junto con ello, el presidente del directorio de TVN afirmó que “nosotros decidimos no seguir pidiendo préstamos para el diario vivir” y que el financiamiento “con la situación actual” alcanza hasta “mediados del próximo año. El día que no podamos pagar los sueldos es el día del cierre”.

PURANOTICIA