Presidente Boric se suma a los halagos para Bad Bunny tras show en el Super Bowl: “Fue un acto geopolítico”

El Presidente Gabriel Boric abordó el show del cantante portorriqueño Bad Bunny en el entretiempo del Super Bowl del domingo en EE.UU. y lo destacó como un acto geopolítico contra la Doctrina Monroe impulsada por el presidente Donald Trump.

En el lanzamiento de Latam-GPT, primer gran modelo de lenguaje abierto de América Latina y el Caribe, elaborado mediante inteligencia artificial, el mandatario señaló que "hoy día es tendencia el concierto de Bad Bunny en el halftime del Super Bowl, fue un un acto muy potente".

"Yo diría que incluso fue un acto geopolítico, porque cuando el Presidente de Estados Unidos genera esta idea de la actualización de la doctrina Monroe, la doctrina Monroe es de comienzos del siglo XIX, que decía América para los americanos, entendiendo los americanos como ellos mismos, los estadounidenses, y Bad Bunny les dice en medio de su fiesta más masiva que los americanos somos todos quienes vivimos en el continente americano", añadió.

"Bad Bunny no es el primero que lo dice, Alfredo Jaar, gran artista chileno, lo dijo en fines de los 70, si mal no recuerdo, en el mismo Times Square de Nueva York cuando hizo 'this is not américa' con un mapa de Estados Unidos, proyectándolo, y después proyectaba a toda América Latina", agregó.

"Eso que se expresa en manifestaciones culturales de esas características, también es necesario que en estos tiempos tenga una expresión en el lenguaje", añadió.

"El lenguaje de hoy día, nos guste o no nos guste, está muy determinado por la inteligencia artificial. Entonces, no tenemos que temerle, no tenemos que verla solo como amenaza, tenemos que verla como oportunidad, y eso es lo que está haciendo Latam-GPT hoy día", concluyó.

