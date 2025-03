Presentan millonaria demanda contra Carlos Pinto: exigen suma cercana a los $200 millones

Un complejo momento se encuentra atravesando el periodista Carlos Pinto, luego de que un ex colaborador que trabajó junto a él presentara una millonaria demanda en su contra, en la cual lo acusa de deberle dinero e incumplimiento del contrato entre ambos, por lo que exigiría una suma cercana a los 200 millones de pesos.

La acción judicial en concreto fue presentada por Sergio Gálvez, quien explicó los motivos en una entrevista con el programa “Que te lo Digo”, donde detalló que fue despedido el año 2017 sin recibir finiquito, pese a haber ganado un juicio por despido injustificado.

“Lo estoy acusando para que me pague lo que me dejó debiendo desde el momento en que me despidió en 2017, cuando le gané un juicio laboral por despido injustificado, ya que no me hizo firmar un finiquito ni nada de eso”, expuso Gálvez.

Cabe mencionar que, Sergio trabajó con Carlos Pinto como su representante y productor del programa “Irreversibles” de Canal 13, instancia en la que se da el despido. “Él me despide a la mitad del proyecto, habiendo grabado ya tres capítulos y no quiso responder a lo que me correspondía y debían que pagar”, añadió, detallando que “debe 120 millones de pesos y por el tema del 20 por ciento de la venta del proyecto se deben alrededor de 170 millones”.

Bajo este contexto, Gálvez acusa que el reconocido comunicador “nunca ha tenido un acercamiento conmigo, al contrario. Me demandó por injurias y calumnias y le gané el juicio”.

“Estoy esperando estas dos apelaciones y, obviamente, él, con algunas personas del medio, me trató de difamar. Gracias a Dios nunca he tenido ningún problema con nadie, así que se le ha hecho difícil hablar de mí”, continuó con su relato, en el que agregó para finalizar: “Pero él sí tiene dos casos anteriores y antecedentes de problemas con sus empleados. Curiosamente, los abogados que me defienden hoy en día representaron a las otras dos personas, así que tiene como un postgrado en Carlos Pinto”.

