Preocupante estado de salud de Céline Dion: "Poco podemos hacer para aliviar su dolor"

Claudette, hermana de la cantante Céline Dion, dio cuenta del estado de salud de la artista canadiense, quien sufre por los embates del Síndrome de la Persona Rígida.

"Está haciendo todo lo posible para recuperarse", comenzó indicando en conversación con la revista Hola! del país norteamericano.

De igual forma, sostuvo que su hermana "es una mujer fuerte" y que "sé que tiene buen ánimo porque lo escuchamos en su voz".

Claudette Dion relató que se trata de "una enfermedad de la que sabemos muy poco", y que cada cierto tiempo sufre "espasmos que son imposibles de controlar".

"¿Conoces a alguien que suela saltar por la noche debido a un calambre en la pierna o la pantorrilla? Es un poco así, pero en todos los músculos", continuó.

La hermana de la intérprete de «My heart will go on», «The power of love» y «All by myself», entre muchas otras canciones, comentó que "hay poco que podamos hacer para apoyarla y aliviar su dolor".

Cabe recordar que cuando Céline Dion se enteró de su enfermedad, debió cancelar una serie de espectáculos, lo que afectó a su tour «Courage».

En aquella oportunidad, la canadiense señaló que se alejaría de los shows "hasta que esté realmente lista para volver a subir al escenario".

