Preocupación por Lola Melnyck: ex figura de Morandé confirmó que sufrió un infarto

El fin de semana estuvo marcado por la preocupación, luego de que Claudia Schmitd revelara que Lola Melnyck, la icónica modelo rusa y ex figura de Morandé con Compañía, atravesó un delicado episodio de salud. Según la información entregada por Schmitd, la bailarina de 43 años sufrió un infarto, situación que Lola confirmó pocas horas después en un video que compartió con su amiga.

"Estoy mucho mejor. Efectivamente, tuve un infarto, pero ya estoy con los controles de los médicos. Está todo OK. Ya estoy mucho mejor, estoy en casa y dispuesta para seguir en las próximas cosas. Ya fui liberada (dada de alta) y medicada y es lo que hay que hacer", señaló Melnyck.

Luego, la modelo agregó que: "Ustedes que están por allá, cuídense, cuídense mucho, porque esto nos puede pasar a cualquiera. Yo soy muy deportista, muy saludable, pero bueno, me pasó, así que cuídense mucho".

Aunque Melnyck no reside en Chile desde 2009, el susto ocurrió en Brasil, país donde está radicada hace algunos años. A pesar de la distancia, sigue manteniendo contacto con amigos, el cariño de sus seguidores y el recuerdo del público que la vio brillar en el emblemático programa nocturno conducido por Kike Morandé en Mega.

