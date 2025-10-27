Preocupación por estado salud de Héctor Noguera: Destacado actor permanece en tratamiento médico

El destacado actor nacional, Héctor Noguera, estaría atravesando un delicado estado de salud.

La preocupación surgió luego de que The Clinic vinculara una frase del Presidente Gabriel Boric con el actor nacional.

En medio de la cuenta pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, el Mandatario señaló que debía retirarse de manera anticipada por un “imponderable”.

"Disculpen que tenga que partir un poquito antes, que tengo que despedir a una persona que está próxima a partir. Es un imponderable, sino me hubiese quedado todo el tiempo que sea necesario. Ese el motivo de porqué tengo que partir", declaró el jefe de Estado.

De acuerdo a la información señalada por Presidencia al citado medio, Boric visitó al intérprete en su domicilio.

Y desde la familia de Noguera, señalaron que "a sus 88 años, ha estado las últimas semanas en tratamiento médico y continúa en ese proceso".

"Se agradece la preocupación por la salud de Héctor y el respeto a la privacidad de la familia", agregaron.

Cabe señalar que el actor se encontraba grabando la teleserie de Mega, "Aguas de Oro" y se mantenía vigente en el teatro con "La pérgola de las flores" y "Caballo de Feria".

PURANOTICIA