Preocupación por estado de Mauricio Pinilla: descartan infarto, pero revelan cuadros de angustia y conductas erráticas

Momentos de preocupación se vivieron este martes luego de confirmarse la hospitalización de urgencia del exfutbolista y comunicador Mauricio Pinilla en Clínica Las Condes. El exseleccionado nacional ingresó cerca del mediodía, acompañado de personas cercanas, tras presentar dificultades para respirar y palpitaciones aceleradas, síntomas que encendieron las alarmas sobre su estado de salud.

En un primer momento, se temió que pudiera tratarse de un problema cardíaco grave. “Lo primero que pensaron fue que estaba sufriendo un infarto”, relató una fuente cercana sobre los momentos previos a la evaluación médica, que finalmente habría descartado complicaciones de esa naturaleza.

ANTECEDENTES DE DEPRESIÓN

Tras someterse a diversos exámenes y permanecer bajo observación médica, personas de su entorno entregaron antecedentes sobre el motivo de su ingreso. Su amigo cercano, Guido Marcelo, señaló que el episodio estaría relacionado con problemas de salud mental que el exdelantero ha enfrentado durante años.

“Mauricio ha sufrido toda su vida de crisis de pánico. Él entró hoy a la clínica por crisis de pánico, de angustia”, detalló su cercano.

Este episodio se suma a la delicada situación que el propio exdeportista hizo pública semanas atrás, cuando reveló que atravesaba un severo cuadro depresivo, que lo habría llevado a perder ocho kilos y a seguir un tratamiento farmacológico. En aquella oportunidad, Pinilla se refirió abiertamente a los medicamentos que consume: “Tomo clonazepam tres o cuatro al día y Neuroval. Soy duro para los medicamentos. Me encantaría no andar con la voz traposa, pero tomo remedios”.

NUEVOS ANTECEDENTES

Pese a la preocupación inicial, los antecedentes difundidos posteriormente apuntaron a una evolución favorable. La periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez entregó información sobre el estado del comentarista deportivo y recordó las restricciones para divulgar antecedentes clínicos: "Existe una ley de protección al diagnóstico de los pacientes, por lo tanto no se puede revelar a no ser que sea la clínica por autorización de él".

No obstante, la comunicadora transmitió tranquilidad respecto de su recuperación y una eventual salida del recinto asistencial: "Pero me dicen que ya está bien, que incluso va a ser dado de alta próximamente".

Asimismo, Gutiérrez entregó antecedentes sobre el comportamiento de Pinilla durante las últimas semanas y señaló que "ha tenido varios episodios un tanto erráticos". Entre las situaciones que mencionó, aludió a una supuesta salida nocturna reciente: "Me hablaban de un carrete de la semana pasada donde en un bar del sector oriente habría gastado 7 millones de pesos en la cuenta".

Por su parte, la periodista Carolina "Caco" Saavedra agregó que el exfutbolista permanecería brevemente en observación médica para comprobar su estabilidad antes de regresar a su hogar.

Aunque durante las últimas semanas Pinilla se había mantenido activo en televisión, participando en campañas publicitarias y preparando un proyecto de pódcast junto al actor Gonzalo Valenzuela, su reciente hospitalización vuelve a poner el foco en su estado de salud y en la situación personal que ha dado a conocer públicamente.

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