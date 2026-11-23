La modelo brasileña y exchica reality Julia Fernandes reapareció en sus historias de Instagram para actualizar su estado y tranquilizar a sus seguidores, luego de generar preocupación tras realizar una denuncia pública contra su expareja, Anthony Newman Luksic.

La situación se dio a conocer el sábado, cuando Fernandes publicó un extenso descargo —que posteriormente eliminó— luego de poner fin a una relación de un año, tras descubrir una nueva infidelidad y encontrar fotografías y videos que, según indicó, la involucrarían tanto a ella como a otras mujeres. En aquella primera publicación, la influencer manifestó: ''tengo miedo, miedo por mi carrera y por mi vida''.

En el mismo testimonio, acusó a su expareja de intentar quitarle su teléfono celular y de no devolverle las llaves de su domicilio, situación que le habría generado temor. ''Dejo esta carta, porque ayer trató de llevarse mi celular y no me devuelve la llave de mi casa, temo por mí, tengo miedo'', escribió. Asimismo, pidió que respetaran su decisión de ser dejada tranquila y aseguró que no buscaba dinero ni entregar más antecedentes.

Luego de varias horas de incertidumbre, Fernandes volvió a utilizar su cuenta de Instagram para dirigirse a quienes le manifestaron su apoyo y preocupación. A través de una breve actualización, la modelo señaló: ''Está todo bien, no me pasará nada. Gracias por la preocupación''.

Hasta ahora, no se ha informado si la modelo presentó una denuncia formal ante las autoridades ni si entregará nuevos antecedentes sobre lo ocurrido. Por su parte, Anthony Newman Luksic no se ha pronunciado públicamente respecto de las acusaciones realizadas por su expareja.

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