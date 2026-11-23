La panelista confirmó que no renovará su contrato y dejará el programa a fin de año. Reconoció que sus recientes polémicas con Fran García-Huidobro influyeron.
Un cambio tendrá el panel de «Alfombra Roja» de Canal 13, luego de que Marcela Vacarezza confirmara que dejará el espacio a fines de diciembre, una vez finalizado su contrato.
En conversación con El Filtrador, la psicóloga explicó que su determinación responde principalmente a motivos personales y de tiempo. "Mi contrato siempre fue hasta diciembre y decidí avisar que no renovaría", señaló.
Aunque descartó problemas con el equipo del programa, reconoció que sus recientes enfrentamientos con Fran García-Huidobro tuvieron cierta incidencia. "Las polémicas tienen una cuota de incidencia porque no me gusta verme involucrada en cosas así gratuitamente, pero no es lo más importante", afirmó.
Su lugar sería ocupado por Gissella Gallardo, quien regresaría a Canal 13 en diciembre para integrarse al panel. La exesposa de Mauricio Pinilla ya ha participado anteriormente como invitada en el espacio.
Cabe recordar que Vacarezza llegó a «¡Hay que decirlo!» el 17 de agosto de 2026, precisamente después de la salida de Gallardo, quien había sido desvinculada del programa cuatro meses antes.
PURANOTICIA