En conversación con el programa Primer Plano, el comediante Mauricio "El Indio" Medina abordó dos aspectos personales que han marcado su presente: el complejo episodio de salud que lo mantuvo hospitalizado y el quiebre definitivo de su relación con Paul "El Flaco" Vásquez, su antiguo compañero en la dupla humorística Dinamita Show.

Respecto de su estado de salud, el humorista reveló que permaneció 15 días internado, cinco de ellos en estado grave, luego de sufrir una neumonía que se complicó debido a su diabetes y derivó en problemas renales y cardíacos. A raíz de este cuadro, debió someterse a una intervención para destapar dos arterias. Pese a la gravedad del diagnóstico, aseguró que logró salir adelante. "Llegué por una neumonía, me complicó el riñón, me descubrieron un tema cardíaco, me destaparon dos arterias, fueron 15 días dando la pelea, pero todo bien", señaló.

Al ser consultado sobre si esta experiencia había modificado su postura respecto de una eventual reconciliación con Vásquez, Medina fue tajante y descartó cualquier posibilidad de acercamiento, asegurando que el respeto hacia su familia es un límite que no está dispuesto a transar. "No le pongo precio a mi familia. Puede sonar pesado, pero alguien que le falta el respeto a mi familia, no…", afirmó, añadiendo: "Hay cosas que son de códigos, y eso no puede romper, y si metes a mi esposa en cualquier problema, aunque seas el presidente de la República, me voy a ir contra ti, me da lo mismo".

El comediante también cuestionó la actitud que habría mantenido su excompañero frente a los conflictos que provocaron el distanciamiento entre ambos. Según explicó, Vásquez tuvo oportunidades para conversar y resolver sus diferencias, pero no las aprovechó. "Tuvo la oportunidad en algún momento de haber hablado y nunca habló, y eso. Al contrario, siempre ha hablado en contra. Entonces, no, no me interesa", sentenció.

Finalmente, Medina reconoció que ha recibido propuestas económicas para concretar un eventual reencuentro con "El Flaco", pero descartó que actualmente existan las condiciones o la disposición para volver a compartir escenario, luego de una década separados. Además, manifestó su preocupación por la falta de oportunidades laborales en televisión y festivales. "Me han ofrecido plata para volver con el Flaco, pero no creo que estemos preparados, ni con ganas", concluyó, agregando: "Yo no voy a inventar un retiro, y en este momento hay un poco de, no sé si llamarlo veto o no, me han pescado mucho rato en la tele".

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