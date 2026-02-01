Premios Grammy 2026: horario, transmisión y los momentos clave de la ceremonia

La industria musical vuelve a concentrar la atención mundial este domingo con la realización de la Premios Grammy, que en su edición número 68 distinguirá a los principales artistas y producciones lanzadas entre agosto de 2024 y agosto de 2025.

La ceremonia se desarrollará en el Crypto.com Arena, en la ciudad de Los Ángeles, y está programada para comenzar a las 22.00 horas de Chile. En Estados Unidos será transmitida en vivo por la cadena CBS y vía streaming a través de Paramount+.

En Chile, el evento podrá seguirse mediante la plataforma HBO Max, que iniciará su cobertura a las 21.00 horas con un pre-show, además de la transmisión por el canal de cable TNT. Paralelamente, la Academia de la Grabación dispondrá una cobertura digital a través del sitio web oficial de los premios.

La tradicional alfombra roja, en tanto, comenzará a las 20.00 horas (hora local de Chile) y será transmitida a través de las redes sociales oficiales del evento en plataformas como YouTube, Facebook y TikTok.

ARTISTAS Y PRESENTACIONES

La edición 2026 de los Grammy volverá a contar con el actor y comediante Trevor Noah como anfitrión, rol que asume por sexto año consecutivo. La gala incluirá presentaciones en vivo de Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Bruno Mars, Rosé, Lady Gaga y Tyler, The Creator, entre otros.

También se confirmó la participación de figuras que entregarán premios durante la ceremonia, como Harry Styles, Doechii, Charli XCX y Karol G.

Uno de los momentos más esperados de la noche será el show tributo al fallecido vocalista de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, en el que participarán Post Malone, Duff McKagan, Slash, Chad Smith y Andrew Watt.

CATEGORÍAS MÁS ESPERADAS

Entre las categorías que concentran mayor expectación se encuentra Grabación del Año, donde compiten “DtMF” de Bad Bunny, “Manchild” de Sabrina Carpenter, “Anxiety” de Doechii, “Wildflower” de Billie Eilish, “Abracadabra” de Lady Gaga, “Luther” de Kendrick Lamar junto a SZA, “The Subway” de Chappell Roan y “APT” de Rosé con Bruno Mars.

En Álbum del Año destacan títulos como Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny, Swag de Justin Bieber, Man’s Best Friend de Sabrina Carpenter, Let God Sort Em Out de Clipse, Pusha T y Malice, Mayhem de Lady Gaga, GNX de Kendrick Lamar, Mutt de Leon Thomas y Chromakopia de Tyler, The Creator.

Por su parte, en Canción del Año figuran composiciones como “Abracadabra” (Lady Gaga), “Anxiety” (Doechii), “APT” (Rosé y Bruno Mars), “DtMF” (Bad Bunny), “Golden” de Las guerreras K-pop, “Luther” (Kendrick Lamar y SZA), “Manchild” (Sabrina Carpenter) y “Wildflower” (Billie Eilish).

La ceremonia promete una noche marcada por grandes actuaciones, homenajes y una fuerte competencia entre los nombres más influyentes de la música actual.

PURANOTICIA