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Premios Emmy 2026: revisa la lista completa de ganadores de la gran noche de la TV

Premios Emmy 2026: revisa la lista completa de ganadores de la gran noche de la TV

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La ceremonia celebrada en Los Ángeles reconoció a las producciones, intérpretes y creadores más destacados del último año, en una edición marcada por la competencia entre las principales plataformas de streaming y cadenas televisivas a lo largo de todo el mundo.

Premios Emmy 2026: revisa la lista completa de ganadores de la gran noche de la TV
Martes 15 de septiembre de 2026 09:24
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Mejor serie dramática
Mejor actriz de reparto en serie cómica
Mejor actriz principal en una serie de comedia
Mejor actor principal en una miniserie o antología
Mejor actriz de reparto en drama
Mejor actriz principal en una serie dramática
Mejor actor de reparto en serie cómica
Mejor actor principal en una serie dramática
Mejor actriz principal en una miniserie o antología
Mejor actor de reparto en serie de drama
Mejor programa reality de competencias
Mejor actor principal en una serie de comedia
Mejor guion de serie cómica
Mejor dirección de serie de drama
Mejor serie de variedades
Mejor director de serie cómica
Mejor guion de serie dramática
Mejor miniserie o antología televisiva
Mejor serie de comedia

Los Premios Emmy 2026 ya tienen a sus grandes ganadores. La ceremonia, celebrada en Los Ángeles, California, reunió a las principales figuras de la televisión y el streaming para reconocer las producciones, intérpretes y creadores más destacados del último año.

Entre las series que llegaron con mayores expectativas estuvieron «The Pitt», «Widow’s Bay», «Pluribus», «Hacks» y «Beef», que encabezaron las nominaciones de esta edición.

Mejor serie dramática

  • The Pitt (HBO Max) - GANADORA
  • La edad dorada (The Gilded Age) (HBO Max)
  • La diplomática (The Diplomat) (Netflix)
  • El caballero de los siete reinos (A Knight of the Seven Kingdoms) (HBO Max)
  • Paradise (Disney+)
  • Pluribus (Apple TV)
  • Caballos lentos (Slow Horses) (Apple TV)
  • Vicios ocultos (Your Friends and Neighbors) (Apple TV) 

Mejor actriz de reparto en serie cómica

  • Dale Dickey (Widow’s Bay) - GANADORA
  • Hannah Einbinder (Hacks)
  • Janelle James (Abbott Elementary)
  • Kate O’Flynn (Widow’s Bay)
  • Michelle Pfeiffer (Margo’s Got Money Troubles)
  • Megan Stalter (Hacks)
  • Jessica Williams (Shrinking)

Mejor actriz principal en una serie de comedia

  • Elle Fanning por Margo tiene problemas de dinero (Margo’s Got Money Troubles) (Apple TV)
  • Lisa Kudrow por The Comeback (HBO Max)
  • Quinta Brunson por Colegio Abbott (Abbott Elementary) (Disney+)
  • Ayo Edebiri por El oso (The Bear) (Disney+)
  • Jean Smart por Hacks (HBO Max) - GANADORA

Mejor actor principal en una miniserie o antología

  • Riz Ahmed por Bait (Prime Video)
  • Jason Bateman por Black Rabbit (Netflix)
  • Charlie Hunnam por Monstruo: La historia de Ed Gein (Monster: The Ed Gein Story (Netflix)
  • Oscar Isaac por Bronca (Beef) (Netflix)
  • Matthew Rhys por La bestia en mí (The Beast in Me) (Netflix) - GANADOR

Mejor actriz de reparto en drama

  • Taylor Dearden por The Pitt
  • Fiona Dourif por The Pitt
  • Allison Janney por La diplomática - GANADORA
  • Katherine LaNasa por The Pitt
  • Sepideh Moafi por The Pitt
  • Julianne Nicholson por Paradise
  • Karolina Wydra por Pluribus

Mejor actriz principal en una serie dramática

  • Carrie Coon por La edad dorada (The Gilded Age) (HBO Max)
  • Chase Infiniti por Los testamentos (The Testaments) (Disney+)
  • Rhea Seehorn por Pluribus (Apple TV)- GANADORA
  • Zendaya por Euphoria (HBO Max)
  • Keri Russell por La diplomática (The Diplomat) (Netflix)

Mejor actor de reparto en serie cómica

  • Colman Domingo (The Four Seasons)
  • Paul W. Downs (Hacks)
  • Harrison Ford (Shrinking)
  • Nick Offerman (Margo’s Got Money Troubles)
  • Stephen Root (Widow’s Bay) - GANADOR
  • Michael Urie (Shrinking)
  • Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Mejor actor principal en una serie dramática

  • Sterling K. Brown por Paradise (Disney+)
  • Gary Oldman por Caballos lentos (Slow Horses) (Apple TV)
  • Mark Ruffalo por Task (HBO Max)
  • Rufus Sewell por La diplomática (The Diplomat) (Netflix)
  • Noah Wyle por The Pitt (HBO Max) - GANADOR

Mejor actriz principal en una miniserie o antología

  • Claire Danes por La bestia en mí (The Beast in Me) (Netflix)
  • Sally Field por Criaturas luminosas (Remarkably Bright Creatures) (Netflix) - GANADORA
  • Carey Mulligan por Bronca (Beef) (Netflix)
  • Sarah Pidgeon por Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette (Disney+)

Mejor actor de reparto en serie de drama

  • Patrick Ball (The Pitt)
  • Billy Crudup (The Morning Show)
  • Shawn Hatosy (The Pitt)
  • Gerran Howell (The Pitt)
  • Jack Lowden (Slow Horses)
  • Tom Pelphrey (Task) - GANADOR
  • Carlos-Manuel Vesga (Pluribus)

Mejor programa reality de competencias

  • Dancing With the Stars (ABC)
  • RuPaul’s Drag Race (MTV)
  • Survivor (CBS)
  • Top Chef (Bravo)
  • The Traitors (Peacock) - GANADORA

Mejor actor principal en una serie de comedia

  • Steve Carell por Rooster (HBO Max)
  • Yahya Abdul-Mateen II por Wonder Man (Disney+)
  • Jason Segel por Terapia sin filtro (Shrinking) (Apple TV)
  • Martin Short por Solo asesinatos en el edificio (Only Murders in the Building) (Disney+)
  • Matthew Rhys por La maldición de Widow’s Bay (Widow’s Bay) (Apple TV) - GANADOR

Mejor guion de serie cómica

  • Abbott Elementary (Quinta Brunson)
  • The Chair Company (Tim Robinson, Zach Kanin)
  • The Comeback (Michael Patrick King, Lisa Kudrow)
  • Hacks (Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky)
  • Jury Duty Presents Company Retreat (Anthony King)
  • Widow’s Bay (Katie Dippold) - GANADORA

Mejor dirección de serie de drama

  • Salli Richardson-Whitfield (The Gilded Age)
  • Hanelle M. Culpepper (Paradise)
  • Noah Wyle (The Pitt)
  • Vince Gilligan (Pluribus)
  • Saul Metzstein (Slow Horses) - GANADOR
  • Salli Richardson-Whitfield (Task)

Mejor serie de variedades

  • The Daily Show (Comedy Central)
  • Jimmy Kimmel Live! (ABC)
  • Last Week Tonight With John Oliver (HBO Max)
  • The Late Show With Stephen Colbert (CBS)- GANADORA
  • Saturday Night Live (NBC)

Mejor director de serie cómica

  • Randall Einhorn (Abbott Elementary)
  • Christopher Storer (The Bear)
  • Andrew DeYoung (The Chair Company)
  • Lucia Aniello (Hacks)
  • Mary Lou Belli (The Ms. Pat Show)
  • Hiro Murai (Widow’s Bay) - GANADOR

Mejor guion de serie dramática

  • The Diplomat (Peter Ackerman, Debora Cahn)
  • The Pitt, “1pm” (Kirsten Pierre-Geyfman, R. Scott Gemmill)
  • The Pitt, “12pm” (Valerie Chu)
  • Pluribus (Vince Gilligan)- GANADOR
  • Slow Horses (Will Smith)
  • Task (Brad Ingelsby)

Mejor miniserie o antología televisiva

  • Su peor pesadilla (All Her Fault) (Prime Video / SkyShowtime)
  • La bestia en mí (The Beast in Me) (Netflix)
  • Bronca (Beef) (Netflix)
  • DTF St. Louis (HBO Max) - GANADORA
  • Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette (Disney+)

Mejor serie de comedia

  • Colegio Abbott (Abbott Elementary) (Disney+)
  • El oso (The Bear) (Disney+)
  • Hacks (HBO Max)
  • Nadie quiere esto (Nobody Wants This) (Netflix)
  • Solo asesinatos en el edificio (Only Murders in the Building) (Disney+)
  • Terapia sin filtro (Shrinking) (Apple TV)
  • Margo tiene problemas de dinero (Margo’s Got Money Troubles) (Apple TV)
  • La maldición de Widow’s Bay (Widow’s Bay) (Apple TV) - GANADORA

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