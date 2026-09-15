Premios Emmy 2026: revisa la lista completa de ganadores de la gran noche de la TV

Los Premios Emmy 2026 ya tienen a sus grandes ganadores. La ceremonia, celebrada en Los Ángeles, California, reunió a las principales figuras de la televisión y el streaming para reconocer las producciones, intérpretes y creadores más destacados del último año.

Entre las series que llegaron con mayores expectativas estuvieron «The Pitt», «Widow’s Bay», «Pluribus», «Hacks» y «Beef», que encabezaron las nominaciones de esta edición.

Mejor serie dramática

The Pitt (HBO Max) - GANADORA

La edad dorada (The Gilded Age) (HBO Max)

La diplomática (The Diplomat) (Netflix)

El caballero de los siete reinos (A Knight of the Seven Kingdoms) (HBO Max)

Paradise (Disney+)

Pluribus (Apple TV)

Caballos lentos (Slow Horses) (Apple TV)

Vicios ocultos (Your Friends and Neighbors) (Apple TV)

Mejor actriz de reparto en serie cómica

Dale Dickey (Widow’s Bay) - GANADORA

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Abbott Elementary)

Kate O’Flynn (Widow’s Bay)

Michelle Pfeiffer (Margo’s Got Money Troubles)

Megan Stalter (Hacks)

Jessica Williams (Shrinking)

Mejor actriz principal en una serie de comedia

Elle Fanning por Margo tiene problemas de dinero (Margo’s Got Money Troubles) (Apple TV)

Lisa Kudrow por The Comeback (HBO Max)

Quinta Brunson por Colegio Abbott (Abbott Elementary) (Disney+)

Ayo Edebiri por El oso (The Bear) (Disney+)

Jean Smart por Hacks (HBO Max) - GANADORA

Mejor actor principal en una miniserie o antología

Riz Ahmed por Bait (Prime Video)

Jason Bateman por Black Rabbit (Netflix)

Charlie Hunnam por Monstruo: La historia de Ed Gein (Monster: The Ed Gein Story (Netflix)

Oscar Isaac por Bronca (Beef) (Netflix)

Matthew Rhys por La bestia en mí (The Beast in Me) (Netflix) - GANADOR

Mejor actriz de reparto en drama

Taylor Dearden por The Pitt

Fiona Dourif por The Pitt

Allison Janney por La diplomática - GANADORA

Katherine LaNasa por The Pitt

Sepideh Moafi por The Pitt

Julianne Nicholson por Paradise

Karolina Wydra por Pluribus

Mejor actriz principal en una serie dramática

Carrie Coon por La edad dorada (The Gilded Age) (HBO Max)

Chase Infiniti por Los testamentos (The Testaments) (Disney+)

Rhea Seehorn por Pluribus (Apple TV)- GANADORA

Zendaya por Euphoria (HBO Max)

Keri Russell por La diplomática (The Diplomat) (Netflix)

Mejor actor de reparto en serie cómica

Colman Domingo (The Four Seasons)

Paul W. Downs (Hacks)

Harrison Ford (Shrinking)

Nick Offerman (Margo’s Got Money Troubles)

Stephen Root (Widow’s Bay) - GANADOR

Michael Urie (Shrinking)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Mejor actor principal en una serie dramática

Sterling K. Brown por Paradise (Disney+)

Gary Oldman por Caballos lentos (Slow Horses) (Apple TV)

Mark Ruffalo por Task (HBO Max)

Rufus Sewell por La diplomática (The Diplomat) (Netflix)

Noah Wyle por The Pitt (HBO Max) - GANADOR

Mejor actriz principal en una miniserie o antología

Claire Danes por La bestia en mí (The Beast in Me) (Netflix)

Sally Field por Criaturas luminosas (Remarkably Bright Creatures) (Netflix) - GANADORA

Carey Mulligan por Bronca (Beef) (Netflix)

Sarah Pidgeon por Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette (Disney+)

Mejor actor de reparto en serie de drama

Patrick Ball (The Pitt)

Billy Crudup (The Morning Show)

Shawn Hatosy (The Pitt)

Gerran Howell (The Pitt)

Jack Lowden (Slow Horses)

Tom Pelphrey (Task) - GANADOR

Carlos-Manuel Vesga (Pluribus)

Mejor programa reality de competencias

Dancing With the Stars (ABC)

RuPaul’s Drag Race (MTV)

Survivor (CBS)

Top Chef (Bravo)

The Traitors (Peacock) - GANADORA

Mejor actor principal en una serie de comedia

Steve Carell por Rooster (HBO Max)

Yahya Abdul-Mateen II por Wonder Man (Disney+)

Jason Segel por Terapia sin filtro (Shrinking) (Apple TV)

Martin Short por Solo asesinatos en el edificio (Only Murders in the Building) (Disney+)

Matthew Rhys por La maldición de Widow’s Bay (Widow’s Bay) (Apple TV) - GANADOR

Mejor guion de serie cómica

Abbott Elementary (Quinta Brunson)

The Chair Company (Tim Robinson, Zach Kanin)

The Comeback (Michael Patrick King, Lisa Kudrow)

Hacks (Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky)

Jury Duty Presents Company Retreat (Anthony King)

Widow’s Bay (Katie Dippold) - GANADORA

Mejor dirección de serie de drama

Salli Richardson-Whitfield (The Gilded Age)

Hanelle M. Culpepper (Paradise)

Noah Wyle (The Pitt)

Vince Gilligan (Pluribus)

Saul Metzstein (Slow Horses) - GANADOR

Salli Richardson-Whitfield (Task)

Mejor serie de variedades

The Daily Show (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Last Week Tonight With John Oliver (HBO Max)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)- GANADORA

Saturday Night Live (NBC)

Mejor director de serie cómica

Randall Einhorn (Abbott Elementary)

Christopher Storer (The Bear)

Andrew DeYoung (The Chair Company)

Lucia Aniello (Hacks)

Mary Lou Belli (The Ms. Pat Show)

Hiro Murai (Widow’s Bay) - GANADOR

Mejor guion de serie dramática

The Diplomat (Peter Ackerman, Debora Cahn)

The Pitt, “1pm” (Kirsten Pierre-Geyfman, R. Scott Gemmill)

The Pitt, “12pm” (Valerie Chu)

Pluribus (Vince Gilligan)- GANADOR

Slow Horses (Will Smith)

Task (Brad Ingelsby)

Mejor miniserie o antología televisiva

Su peor pesadilla (All Her Fault) (Prime Video / SkyShowtime)

La bestia en mí (The Beast in Me) (Netflix)

Bronca (Beef) (Netflix)

DTF St. Louis (HBO Max) - GANADORA

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette (Disney+)

Mejor serie de comedia

Colegio Abbott (Abbott Elementary) (Disney+)

El oso (The Bear) (Disney+)

Hacks (HBO Max)

Nadie quiere esto (Nobody Wants This) (Netflix)

Solo asesinatos en el edificio (Only Murders in the Building) (Disney+)

Terapia sin filtro (Shrinking) (Apple TV)

Margo tiene problemas de dinero (Margo’s Got Money Troubles) (Apple TV)

La maldición de Widow’s Bay (Widow’s Bay) (Apple TV) - GANADORA

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