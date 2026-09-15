Premios Emmy 2026: revisa la lista completa de ganadores de la gran noche de la TV

La ceremonia celebrada en Los Ángeles reconoció a las producciones, intérpretes y creadores más destacados del último año, en una edición marcada por la competencia entre las principales plataformas de streaming y cadenas televisivas a lo largo de todo el mundo.
Los Premios Emmy 2026 ya tienen a sus grandes ganadores. La ceremonia, celebrada en Los Ángeles, California, reunió a las principales figuras de la televisión y el streaming para reconocer las producciones, intérpretes y creadores más destacados del último año.
Entre las series que llegaron con mayores expectativas estuvieron «The Pitt», «Widow’s Bay», «Pluribus», «Hacks» y «Beef», que encabezaron las nominaciones de esta edición.
PURANOTICIA