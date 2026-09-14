Premios Emmy 2026: las series que buscan quedarse con las principales categorías

Los principales nombres de la televisión estadounidense se reunirán este lunes 14 de septiembre en Los Ángeles para la 78ª edición de los premios Emmy, una ceremonia que tendrá a «The Pitt» como una de las grandes protagonistas de la jornada.

La serie dramática de HBO Max encabeza la lista de producciones nominadas con un total de 25 candidaturas, incluyendo categorías centrales y reconocimientos para integrantes de su elenco. Su segunda temporada consiguió además una importante recepción por parte de la crítica y de la industria.

Entre sus representantes destaca Noah Wyle, quien compite por el premio a mejor actor de drama gracias a su interpretación del doctor Michael «Robby» Robinavitch. El actor llega nuevamente entre los nombres con opciones de quedarse con la estatuilla, luego de haber obtenido el galardón en la edición anterior.

La competencia por el premio principal de drama, sin embargo, será exigente. «The Pitt» deberá enfrentarse a producciones como «Pluribus», «The Gilded Age», «The Diplomat», «Slow Horses», «The Morning Show» y «Paradise».

Precisamente, «Pluribus», producción de Apple TV+, aparece como una de las principales amenazas para la serie de HBO Max en una de las categorías más esperadas de la noche.

En el apartado de comedia, «Hacks» llega con 24 nominaciones, convirtiéndose en la producción de este género con más candidaturas en una misma temporada.

La serie encabezada por Jean Smart enfrenta además un escenario especial, debido a que esta corresponde a su última temporada. Por ello, la ceremonia podría transformarse en una oportunidad para cerrar su recorrido televisivo con nuevos reconocimientos.

Otra de las producciones que llega fortalecida es «Widow’s Bay». Con 19 nominaciones, la serie ya consiguió destacar durante las primeras ceremonias de los Emmy, donde obtuvo ocho premios. Ese desempeño anticipado la instaló entre las contendientes con mayores posibilidades dentro de las categorías de comedia.

Cabe hacer presente que la gala tendrá como conductora a Mariska Hargitay, actriz ampliamente reconocida por su trabajo como Olivia Benson en «Law & Order: SVU».

La ceremonia se realizará este lunes 14 de septiembre en Los Ángeles y será transmitida en vivo, con la participación de diversas figuras de Hollywood que estarán a cargo de presentar las distintas categorías y entregar los premios de la jornada.

PURANOTICIA