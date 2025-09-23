Premio Margot Loyola 2025 reconoce a destacadas figuras de la cultura popular chilena

La cultora rapanui Isabel Pakarati Tepano; el académico y difusor Juan Estanislao Pérez Ortega; la artista y pedagoga María Lucy Casanova Toledo; y el cantor a lo poeta Víctor Irenio Lecaros Lecaros, recibieron el Premio a la Trayectoria Nacional en Cultura Popular Margot Loyola Palacios 2025.

Durante la ceremonia, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, señaló que “hace un poco más de 10 años Margot partió de este mundo dejándonos un legado imprescindible, que es necesario seguir reconociendo y difundiendo a todos los chilenos y chilenas, especialmente a las nuevas generaciones”.

“Este premio nos ha permitido recordarla a ella y al trabajo que realizó en vida en torno a la cultura tradicional, pero también a través de ella poder destacar y reconocer a lo largo de todo el país a quienes han seguido su senda y han contribuido al fortalecimiento de la cultura tradicional y popular chilena”, destacó.

Por su parte, el seremi de las Culturas, Javier Esnaola, expresó que “fue muy emocionante estar presente en esta ceremonia donde fueron reconocidos un investigador y una cultora de gran trayectoria, como lo son Isabel Pakarati y Juan Estanislao, además de la mención honrosa que recibió Ana Flores, lo que sin duda nos llena de orgullo”.

“Son personas que, desde diferentes ámbitos, su quehacer y sus territorios, han realizado una labor fundamental respecto a la investigación, difusión y proyección de tradiciones que se relacionan mucho con la identidad fundamental que define a ciertas comunidades. Sin duda que fue un orgullo haber sido parte de esta premiación en el Palacio La Moneda”, añadió.

En la décima edición de la entrega de este premio, se realizaron además 10 menciones honrosas: Adriana Sabina Mamani Castro (Región de Tarapacá); Raúl Ignacio Pinto Rodríguez y Héctor Eduardo Molina Fuenzalida (Región de Coquimbo); Ana Cristina Flores Espínola (Región de Valparaíso); Sandra Arriaza Tapia (Región de O’Higgins); Carmen Patricia Valdés Morales (Región del Maule); y Margarita Painen Huiquil, Margot Nancy San Martín Garrido, Jaime Reiner Pérez Delgado y Hernán Javier Marinao Marinao (Región de la Araucanía).

