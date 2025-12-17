Por tercer año consecutivo, Chile vuelve a quedar fuera de los Óscar en Mejor Película Internacional 2026

Duro golpe para el cine nacional. Por tercer año consecutivo, y justo después de la década más brillante de Chile en la historia de los premios, el país volvió a quedar fuera de la carrera por los Oscar que entrega la Academia de Cine de Estados Unidos.

La ilusión se había encendido en septiembre pasado, cuando la Academia de Cine de Chile anunció que "La Misteriosa Mirada del Flamenco" sería la apuesta oficial para representar al país en la codiciada competencia internacional.

Sin embargo, el sueño duró poco. A pesar de su paso por festivales de alto calibre como Cannes y San Sebastián, la película dirigida por Diego Céspedes quedó fuera de la lista corta de producciones que siguen en carrera por el premio a Mejor Película Internacional.

Lla última vez que Chile logró colarse en la ceremonia fue en 2023, cuando "La memoria infinita" de Maite Alberdi consiguió una nominación a Mejor Largometraje Documental y "El Conde" de Pablo Larraín hizo lo propio en Mejor Fotografía, con Edward Lachman como nominado. Desde entonces, la estatuilla parece cada vez más lejana.

OTROS PAÍSES

Mientras Chile mira desde la galería, otros países de la región sí lograron avanzar. Argentina aseguró su lugar con "Belén", mientras que Brasil se posiciona como uno de los nombres fuertes con "O Agente Secreto", una producción que además llega respaldada por múltiples nominaciones a los próximos Globos de Oro.

En la vereda de los favoritos también aparecen "Sentimental Value" de Noruega y "No Other Choice" de Corea del Sur. El listado se completa con títulos provenientes de España, Francia, Alemania, India, Irak, Taiwan, Túnez, Jordania, Japón, Suiza.

Los nominados oficiales a los Oscar 2026 se darán a conocer el próximo 20 de enero, mientras que la esperada ceremonia está programada para el 15 de marzo.

