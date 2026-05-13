“¿Por qué la gente tiene hijos?”: El tenso cruce entre Neme y Marianne Schmidt que paralizó el estudio de Mucho Gusto

Un inesperado momento se vivió en Mucho Gusto luego que José Antonio Neme y Marianne Schmidt protagonizaran una tensa discusión mientras analizaban una polémica medida impulsada en Japón para incentivar la natalidad.

Todo comenzó cuando Schmidt explicó que en Tokio se evalúa un cobro asociado al sistema de salud pública debido al bajo número de nacimientos. En medio del debate, la periodista planteó que actualmente existe “una sociedad mucho más egoísta, el ‘yo yo’...”.

La frase generó una inmediata reacción de Neme: “Yo no sé si castigar al soltero”.

Luego, Schmidt insistió con que “la pregunta es por qué no quieren tener hijos las parejas”, a lo que el conductor respondió: “Bueno, pero eso es una decisión TAN personal”.

El momento más incómodo llegó cuando la panelista sostuvo: “Bueno, para eso nacimos po’, para procrear con la relación”.

“No po’, yo no estoy de acuerdo contigo en ese punto”, respondió Neme, subiendo el tono de la conversación. “Creo que cada uno arma su proyecto de vida, con o sin hijos”.

Acto seguido, el periodista lanzó una pregunta que dejó en silencio a Schmidt por algunos segundos: “¿Por qué la gente tiene hijos?”.

Karen Doggenweiler también intervino durante el debate y puso paños fríos ante las distintas posturas. “La maternidad o paternidad puede ser una faceta, o no serlo también, porque o no quiere o no puede”, comentó.

Ya hacia el cierre, Neme remarcó que el foco debería estar en apoyar a quienes sí quieren formar familia. “No estoy por ponerle impuesto al soltero, sino sacarle impuestos al que tiene hijos”, concluyó.

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