“¿Por qué estái mirando a mi hombre?”: Coté López protagoniza cruce con Gissella Gallardo en TV

Un distendido y comentado momento se vivió en el programa ¡Hay que decirlo! este lunes, cuando Coté López lanzó una directa pregunta a Gissella Gallardo en pleno panel: “¿Por qué estái mirando a mi hombre?”. La frase, dicha en tono de broma, provocó risas, sorpresa y el clásico coro de “y va a quedar la cagá” entre los presentes.

La escena se dio mientras López hablaba de su relación con el influencer Lucas Lama, revelando que al inicio él no le gustaba. Fue entonces cuando Gallardo comentó que, por las fotos que había visto, Lama “se ve estupendo”, desatando la reacción de Coté. Al intercambio se sumó María José, quien recordó con ironía el histórico episodio farandulero de “El Rey León”.

El programa marcó además la primera vez en televisión en que Coté López y Gissella Gallardo comentaron juntas dicho episodio, ocurrido en 2007 y que involucró a Mauricio Pinilla, hoy esposo de Gallardo, cuando López tenía 17 años y recién comenzaba su relación con Luis Jiménez. Lejos de tensiones, ambas aclararon que el tema está superado. “Nosotras nos molestamos toda la vida, somos amigas”, aseguró Coté, a lo que Gallardo coincidió.

PURANOTICIA