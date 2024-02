Por detención en Viña del Mar: Reabren la causa de Naya Fácil en Caldera por desnudo en iglesia

La influencer nacional Naya Fácil nuevamente está enfrentando problemas con la justicia, esta vez, reabrieron su causa judicial, que corresponde a un desnudo que realizó en el interior de una iglesia en Caldera, esto a raíz de su detención en Viña del Mar.

En aquella oportunidad, que data del año 2019, la mujer fue imputada con el delito de ultraje de objetos y lugares de culto, tras un video que realizó mientras se desnudaba en el lugar santo. El año pasado, la justicia resolvió que Naya quedaba libre del delito, pero debía mantener una conducta intachable por un año.

Esto ya no se habría cumplido, debido a que la semana pasada, fue detenida en el local “Locos x Viña” de la Ciudad Jardín, tras una pelea que llevó a un confuso incidente, donde un garzón del local, la acusó de agresión.

A través de sus redes sociales, más específicamente su cuenta de instagram, Naya Fácil comentó lo sucedido: “ya desayuné y almorcé con esta noticia. Me abrieron la causa de Caldera... ¡Brunilda! Ya la otra peleando, verdad que no la puedo nombrar”, bromeó la joven.

“Ahora como imputada, me quieren meter detrás de las rejas. Se supone que esa causa estaba lista, asistí a Tribunales, pero la reabrieron, no sé cómo hicieron eso. La abogada me acaba de avisar”, relató.

“Yo sé que estaba con una suspensión condicional. Lo tengo claro que a mí me dejaron un tiempo limitado de no meterme en ningún problema porque yo me metía en un problema y me reabrían la causa", dijo la influencer, pero aclaró que: “Era el 31 de diciembre del 2023, por eso ese año no me metí en problemas”.

“No salgo de una y ya estoy en otra, no es broma. Caldera me reabrió la causa mágicamente cuando ya se había cerrado”, escribió en una historia.



(Imágenes: @nayafacil_official)

PURANOTICIA