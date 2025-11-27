Por antecedentes penales, niegan el ingreso a Chile a Cosculluela y se cancela su concierto en el país

El reguetonero puertorriqueño, Coscuella, no podrá entrar a Chile, y la productora Bizarro salió a dar explicaciones que dejaron más dudas que certezas. Con un escueto "No fue posible resolverlo de forma favorable", la empresa reconoció que hizo de todo para evitar que el artista urbano fuera rechazado por la autoridad migratoria a horas de su esperado show en el Movistar Arena.

Según Bizarro, todo se habría debido a “asuntos migratorios, fuera del control de Bizarro, su management y el artista”, deslizando que la responsabilidad no sería de nadie del equipo, pero tampoco aclarando qué pasó realmente.

Recordemos que la productora es la misma que maneja el Festival de Viña del Mar, por lo que el traspié no pasó inadvertido.

Coscuella, lejos de quedarse callado, encendió aún más la polémica desde sus redes sociales. En un video grabado visiblemente molesto, acusó directamente al funcionario de la PDI que lo atendió, asegurando que sus antecedentes no eran el verdadero problema.

"Estoy aquí en Santiago desde por la mañana, de las 8, hecho mierda, explotado... hay un pana aquí acá que no nos ha dejado... yo vine con todo, con mis permisos, con todo pa'entrar. El hombre dice que por mis antecedentes penales, y yo creo que es más por sus cojones no me quiere dejar pasar... y me van a virar para los Estados Unidos ahora", disparó sin filtro cerca de las 22:00 horas.

"Así que el show de mañana, lamentablemente, está cancelado...", cerró. Un concierto completamente agotado, con entradas que llegaban a los 77 mil pesos.

Aunque Coscuella intentó bajarle el perfil a sus problemas judiciales, el historial lo persigue: en 2022 fue imputado por violencia de género y en 2024 quedó involucrado en un grave caso que terminó con dos caballos muertos y jinetes heridos. Un prontuario que, al parecer, las autoridades chilenas no pasaron por alto… aunque él asegure que todo fue por “los cojones” del funcionario.

PURANOTICIA