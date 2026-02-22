Polémica previa al debut de Kramer en el Festival de Viña 2026

A horas de su presentación en el Festival de Viña del Mar, surgieron versiones sobre una supuesta molestia del equipo de Stefan Kramer con la organización del evento y el canal oficial.

El periodista Gino Costa reveló en Chilevisión que el conflicto se originaría porque Mega habría promocionado la rutina del humorista como humor político, lo que no representaría el enfoque real del espectáculo.

Según Costa, desde el entorno del comediante estaban “súper picados” por la forma en que se posicionó la idea del show. El periodista afirmó que, si bien puede haber elementos de contingencia, no se trataría de una rutina centrada en política.

El comunicador agregó que la molestia aumentó al percibir que se repetían contenidos relacionados con el artista, como su imitación de Cristián Castro, lo que habría contribuido a un clima tenso previo al evento.

Kramer será el encargado de abrir el bloque de humor en una jornada que también contará con presentaciones de Gloria Estefan y Matteo Bocelli, en una de las noches más esperadas del certamen.

Esta será la cuarta presentación del imitador en Viña, tras sus exitosos pasos por las ediciones 2008, 2018 y 2020, donde logró conquistar al público con rutinas marcadas por la contingencia nacional.

La polémica se suma al antecedente de su actuación en la Teletón 2025, donde su imitación de Cristián Castro no convenció del todo, aumentando la expectativa sobre su desempeño en la Quinta Vergara.