Paula Pavic destapa tensa y fracturada relación con “Chino” Ríos: “Con suerte hablamos lo de los niños”

Paula Pavic, la expareja de Marcelo Chino Ríos, decidió destapar sin filtro el complicado presente personal que enfrenta. La empresaria, de 44 años y próxima figura con rol protagónico dentro del encierro, dejó claro que su entrada al programa no salió gratis: terminó por hacer estallar en mil pedazos la relación que mantenía con el extenista nacional.

En su paso por el podcast ¿Amiga, supiste?, Pavic no se guardó nada y expuso el tenso clima que hoy la separa del ex número uno del mundo.

"En este minuto está súper tensa, ya casi no tenemos... o sea en algún minuto nos llevábamos súper bien, teníamos una súper buena relación, de amistad y todo... pero ahora ya no, con suerte hablamos lo de los niños", lanzó, dejando en evidencia que el vínculo está prácticamente quebrado.

El quiebre que lo cambió todo

Pero si hay algo que realmente dinamitó la relación, fue la necesidad de Paula Pavic de dejar de vivir bajo la sombra del “Chino” y construir su propio camino.

Según relató, una frase marcó el punto de no retorno y, hasta hoy, sigue siendo tema de conflicto.

"Le dije: 'me encantaría algún día dejar de ser la esposa de, y empezar a hacer cosas por mí y sentirme orgullosa de lo que estoy haciendo y dejar de ser una extensión tuya'. Y él lo tomó malísimo, lo tomó como que 'cómo no te sientes orgullosa' y yo nunca lo vi por ese lado", explicó Pavic.

Y mientras con Ríos el diálogo es casi inexistente, Pavic sorprende con una postura mucho más calmada frente a Tamara Cornejo, la actual pareja del extenista. Aunque ni siquiera han tenido una presentación formal, asegura que hay un punto clave que la deja tranquila: la relación con sus hijos.

"Todos mis hijos me dicen que se llevan súper bien con ella y eso a mí me deja mucho más tranquila. Creo que más encima ella no tiene hijos, entonces generalmente las mujeres cuando no tienen hijos, les sale todo ese lado materno... así que estoy súper tranquila con eso", afirmó.

Así, entre confesiones, tensiones y dardos cruzados, Paula además se prepara para el reality “Vecinos al límite” de Canal 13, el cual se estrenará durante este mes de marzo.

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