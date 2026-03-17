Carla Inostroza habla sin filtro sobre sus cirugías y el inesperado impacto psicológico: “Una igual queda cag... de la cabeza”

La influencer Carla Inostroza volvió a sorprender luego de sincerarse sobre el lado menos glamoroso de las cirugías estéticas. Y es que lo que partió como un simple video en Instagram terminó abriendo un debate sobre las consecuencias psicológicas que pueden venir después de la operación.

Todo ocurrió cuando Carlita compartió un registro probándose bikinis recién salida de la ducha. En medio del video, lejos de mostrar solo el resultado de sus retoques, decidió hablar sin rodeos sobre cómo ha cambiado la forma en que ve su propio cuerpo desde que pasó por el quirófano.

"Una igual queda cag... de la cabeza después de la cirugía", lanzó la influencer, reconociendo que su percepción corporal se ha vuelto una verdadera montaña rusa.

Según contó, hay días en que siente que prácticamente no se hizo nada y otros en que se mira y se percibe completamente distinta.

La influencer —que se sometió a una liposucción en los brazos y a una lipotransferencia desde el abdomen hacia los glúteos— admitió además que jamás imaginó enfrentarse a este tipo de sensaciones tras la intervención.

"Yo juraba que no me iba a pasar... pensé que después de operarme no iba a tener más complejos", confesó.

A raíz de su propia experiencia, Carlita también dejó una advertencia para quienes estén pensando en entrar al pabellón por motivos estéticos: considerar apoyo psicológico antes y después de la operación, porque el cambio -tal como aseguró la instagramer- no siempre es solo físico.

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