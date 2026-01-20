Polémica por dichos de Juan Falcón en “Only Friends”: redes lo acusan de machista

Un intenso debate en redes sociales se desató tras la emisión del más reciente capítulo de Only Friends, programa de Mega conducido por José Antonio Neme. El episodio contó con la participación de Ivette Vergara, Guido Vecchiola, Kenita Larraín y el actor cubano Juan Falcón, quien terminó acaparando la atención.

Todo ocurrió durante una dinámica en la que se le consultó al intérprete si su esposa tenía acceso a las claves de sus redes sociales, considerando que él mismo había señalado recibir constantemente mensajes e incluso fotografías íntimas de sus seguidoras.

“Las conoce todas. De hecho, es ella la que responde los mensajes”, explicó Falcón, agregando que existen muchas formas de “portarse mal” fuera de las plataformas digitales. En ese contexto, confesó: “He recibido fotos de niñas piluchas, preciosas… los dientes me llegan a doler. Mi señora dice que las va a bloquear, pero yo le digo que no lo haga porque es un seguidor más”.

Ivette Vergara reflexionó sobre si hace 20 años él habría tenido la misma disposición a compartir sus contraseñas con su pareja. La respuesta del actor sorprendió a todos en el estudio: “Ya las hice todas, ya me afilé a todas”, lanzó con total naturalidad, provocando evidente incomodidad entre sus compañeros.

El fragmento fue rápidamente difundido en redes sociales, lo que desencadenó una avalancha de reacciones críticas. “Qué triste comentario”, “picante”, “ordinario”, “desubicado y machista”, “ese comentario no da lugar”, fueron solo algunas de las opiniones.

Pese a las risas que generó en el set, para muchos televidentes la frase cruzó un límite, reabriendo el debate sobre el lenguaje, el machismo y la responsabilidad de las figuras públicas en televisión abierta.

PURANOTICIA