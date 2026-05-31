Dua Lipa se casa con el actor Callum Turner tras dos años de relación

Una de las parejas más mediáticas del espectáculo internacional dio un importante paso en su relación este fin de semana. La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner contrajeron matrimonio en una ceremonia privada realizada en Londres, acompañados únicamente por familiares y amigos cercanos.

La celebración tuvo lugar en el histórico Old Marylebone Town Hall, recinto que a lo largo de los años ha acogido matrimonios de reconocidas figuras del mundo de la música y el entretenimiento.

La unión se concretó casi un año después de que ambos confirmaran públicamente su compromiso y tras mantener una relación que se extendió por cerca de dos años.

Según informaron medios británicos, la ceremonia se desarrolló en un ambiente íntimo y alejado de grandes exposiciones públicas. A la salida del recinto, un reducido grupo de invitados esperaba a los recién casados para felicitarlos y acompañarlos en uno de los momentos más importantes de sus vidas.

Los asistentes celebraron el enlace lanzando confeti mientras la pareja abandonaba el lugar y abordaba un tradicional taxi negro londinense.

Las imágenes del matrimonio fueron difundidas por los periódicos británicos The Sun y Daily Mail, que captaron algunos de los instantes posteriores al intercambio de votos.

El lugar escogido para la ceremonia posee una larga tradición entre celebridades. Entre quienes han celebrado allí sus matrimonios figuran músicos como Paul McCartney, Ringo Starr y Liam Gallagher.

Con el matrimonio ya formalizado, Dua Lipa y Callum Turner se preparan ahora para una celebración de mayor escala que se desarrollará durante varios días en Sicilia, Italia.

De acuerdo con los reportes difundidos en Reino Unido, la fiesta se extenderá por tres jornadas en la ciudad de Palermo y reunirá a familiares, amistades y personas cercanas a la pareja para festejar el inicio de esta nueva etapa juntos.

La boda pone fin a meses de especulaciones sobre la fecha del enlace y consolida una relación que se ha mantenido bajo el interés constante de los medios y seguidores de ambos artistas.

PURANOTICIA