Polémica en vivo: Antonella Ríos abandona el set de “Que te lo digo” tras tenso cruce con Sergio Rojas

El programa "Que te lo digo" se convirtió en un verdadero campo de batalla cuando Antonella Ríos y Sergio Rojas protagonizaron un tenso cruce que dejó a todos los televidentes boquiabiertos.

Todo partió cuando el periodista destacó la labor del equipo del programa llevando ayuda a las zonas afectadas por los incendios, en la que también participó la pareja de la actriz.

Pero lo que parecía un tema humanitario derivó rápidamente en polémica. Rojas soltó una insinuación que encendió la mecha: "Dice que la niña que fue allá se pasó el rollo de que él la estaba joteando", sugiriendo, nada menos, que el nuevo amor de Ríos podría haber sido infiel.

Antonella reaccionó al instante, buscando poner orden: "Sí, pero para ir, porque tenían dos camiones con ayuda".

Sin dar el brazo a torcer, Sergio Rojas insistió en su versión y no perdió la oportunidad de bromear: "Porque si el pololo de Antonella le pide el teléfono a otra, sospeche".

Ríos no se guardó nada y le lanzó un duro reproche: "Y no puede ser para ayudar, tiene que ser para cagarme".

El animador subió aún más la tensión con otra provocación: "Ojalá la ayuda no sea meterse en la cama".

La actriz, visiblemente molesta, no dudó en dejar en claro su indignación: "Yo soy tan penca que la métrica es que el hueón me va a cagar a 10 minutos de descargar las cosas en el sur".

La decisión de Antonella Ríos

Aunque el programa siguió su curso, la situación escaló hasta que Ríos decidió abandonar el set. Consultada sobre los motivos, la actriz fue clara: "Sentí que fue cizañero, yo quedé mal con la cuestión. Muchas veces tú dices algo que la gente considera que es una verdad y empiezan a generar hate (odio), entonces yo creo que la verdad no es la que tú estás diciendo, sino que fue un malentendido".

Además, aseguró que prefería resolver directamente con su pareja las supuestas acusaciones de Rojas, evitando seguir exponiendo el tema en pantalla.

Antes de cerrar su participación, Ríos se dirigió con evidente molestia al periodista: "Sergio, tú dices que cuidas a tu manada; yo soy parte de tu manada, no necesito que tú me expongas; tú eres mi compañero y mi amigo".

El intercambio dejó en evidencia no solo la tensión entre ambos, sino también cómo un programa de espectáculos puede transformarse en un escenario de confrontación inesperada y polémica inmediata.

PURANOTICIA