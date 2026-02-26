Ke Personajes cierra con toda la energía la cuarta noche del Festival de Viña 2026

El grupo argentino Ke Personajes, liderado por Emanuel Noir y formado en 2016, se presentó por primera vez en la Quinta Vergara para cerrar la cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Previo a salir al escenario, los integrantes fueron vistos en el backstage compartiendo una copa de vino, mostrando un ambiente distendido antes de su debut en el emblemático certamen.

Su show comenzó con la canción “Adiós Amor / Hola Mujer”, desplegando toda la energía que caracteriza a la banda y recibiendo una cálida respuesta del público.

Con esta presentación, Ke Personajes sumó su nombre a la lista de artistas internacionales que se estrenan en Viña, marcando un inicio prometedor en su recorrido por el festival.

PURANOTICIA