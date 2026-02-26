¡Apareció el Monstruo! Pifias reprocharon "corte" del show de Asskha Sumathra en Viña

Recién a la cuarta noche llegó la gran polémica del Festival de Viña del Mar. Esto, luego que se acusara a los animadores de "cortar" el show de la comediante transformista Asskha Sumathra, quien salió de escena antes de lo presupuestado.

Esta incómoda situación fue advertida tanto por los televidentes como por el "Monstruo", que no se cansó de pifiar lo ocurrido, incluso hasta terminada la competencia, pues reprocharon la manera en que la bajaron del escenario.

Luego de recibir las Gaviotas de plata y de oro, la humorista que ganó el programa «Coliseo», de Mega, fue despedida por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes conversaron con ella explicándole lo ocurrido durante su rutina.

En conferencia de prensa, Asskha Sumathra explicó que "uno tiene que respetar al que viene, entonces la comedia tiene ese sentido de término".

También expuso que "el libreto tiene una guía y dentro de la guía está eso. Como transformista, uno tiene esa disponibilidad de poder dejar que uno fluya. Las personas que conocen mi trabajo saben que la improvisación es lo más importante".

Quien también comentó lo ocurrido fue el humorista Álvaro Salas, quien señaló que "me queda la sensación de que se había perdido un poco del libreto, en algún momento dijo ‘me perdí’. No le echemos la culpa a los animadores. Yo creo que ellos cumplen órdenes también. La decisión no es de los animadores. Yo creo que estaba pasada en el tiempo y me consta que se salió un poco del libreto. No se le puede apagar el micrófono, hay que avisarle de alguna manera que estaba bueno ya".

En tanto, el director ejecutivo de Viña 2026 y representante de la productora Bizarro, Daniel Merino, comentó que "Asskha Sumathra tenía 50 minutos de rutina pactados y es lo que duró su rutina en el escenario de la Quinta Vergara".

"Su humor no sigue un libreto continuo, sino que son historias que nacen de diferentes textos, por lo que, no teníamos claridad del momento exacto para ingresar a entregarle sus merecidas Gaviotas de oro y plata", complementó.

PURANOTICIA