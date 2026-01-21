Polémica en Viña 2026: Ivette Vergara asegura que Mega la habría vetado tras sus críticas de la Gala 2025

Mega enfrenta uno de sus mayores dolores de cabeza de cara a la Gala de Viña 2026. Luego del verdadero caos que se vivió en la alfombra roja el año pasado —con esperas eternas, empujones y rostros abandonando el evento antes de desfilar— el canal tenía la misión de enmendar el rumbo. Sin embargo, una nueva controversia amenaza con empañar nuevamente el evento.

Esta vez, la voz crítica vino desde Ivette Vergara, quien no se guardó nada al recordar su experiencia en la fallida Gala 2025. La periodista ya había cuestionado duramente la falta de respeto hacia los invitados y ahora asegura que esas declaraciones habrían tenido consecuencias directas: su ausencia en la lista de invitados de este año.

Según relató en TV+, sus dichos no habrían sido bien recibidos por la organización. "Este año no me invitaron, me vetaron por decir las cosas por su nombre, porque el año pasado lo pasé pésimo...dije que había estado mal organizado y este año me vetaron. No les gustó que yo hubiese dicho la verdad y me dejaron fuera", lanzó sin filtro.

Lejos de mostrarse afectada, Ivette Vergara dejó claro que no lamenta haber quedado fuera del evento y reafirmó su postura frente a la polémica.

"No importa, porque yo prefiero decir las cosas por su nombre y se lo pierden ellos", sentenció.

Una declaración que vuelve a encender el debate sobre la organización de la Gala de Viña y deja a Mega nuevamente bajo la lupa.

PURANOTICIA