Polémica en Villa Alegre: municipio evalúa denunciar a Dino Gordillo por beso a menor en festival

La Municipalidad de Villa Alegre evalúa presentar una denuncia ante el Ministerio Público en contra del humorista Dino Gordillo, tras un episodio ocurrido el pasado sábado durante la tradicional Fiesta de la Naranja en la comuna.

Según los antecedentes expuestos en el Concejo Municipal, una adolescente subió al escenario para saludar y entregarle un reconocimiento al comediante, momento en que este le habría dado un beso en la boca frente al público asistente.

El hecho generó inmediata preocupación entre las autoridades locales y fue abordado formalmente en la sesión del concejo realizada este lunes, con la presencia de representantes municipales y de la Oficina Local de la Niñez (OLN).

El concejal César Vallejo emplazó a revisar institucionalmente lo ocurrido y a activar los protocolos correspondientes. “Vivimos una actividad muy bonita (…) pero lamentablemente ocurrió una situación que como municipalidad y como servidores públicos, no podemos quedar ajenos”, afirmó.

En esa línea, pidió a la OLN “activar los protocolos correspondientes a la situación que ocurrió con esta menor de edad”, enfatizando que la prioridad debe ser el resguardo de los derechos de la infancia.

Por su parte, la encargada de la OLN, Erica Ríos, confirmó que se encuentran recopilando antecedentes para determinar la edad exacta de la adolescente, ya que la calificación jurídica del hecho dependerá de ese dato. Explicó que si la menor tiene 13 años, el acto podría constituir el delito de violación; mientras que si tiene 14, podría tipificarse como estupro.

Ríos detalló además que se contactarán con la familia —quienes habrían autorizado que la menor subiera al escenario y que serían extranjeros— para conocer su postura. No obstante, advirtió que la obligación legal de la oficina es denunciar eventuales vulneraciones de derechos. “Si la familia va a poner la denuncia, apoyarla en todo el proceso; si ellos no quieren poner la denuncia, nosotros como oficina tenemos que poner la denuncia. Esto sería en Fiscalía”, sostuvo.

Durante la sesión, el propio concejal Vallejo reconoció que no presenció directamente el momento del beso, aunque señaló que “yo personalmente no pude ver lo que pasó, pero yo vi que la niña se limpió la boca”.

En tanto, la concejala María Teresa Pacheco entregó su versión de los hechos: “Yo vi a la niña, estaba al lado de ella, y ella fue a darle el beso y él se lo dio en la boca”, agregando que “en el momento no se podía hacer nada”, razón por la cual la situación fue abordada posteriormente en el concejo.

La alcaldía subrogante solicitó un informe jurídico interno para definir los pasos administrativos y legales a seguir.

Al cierre de esta edición, Dino Gordillo no había respondido a las consultas realizadas para conocer su versión de los hechos.

PURANOTICIA