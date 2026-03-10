Aseguran que familia de Emilia Dides estaría en alerta por su relación con Sammis Reyes tras su actitud en el último tiempo

En medio de una seguidilla de escándalos que no deja de sumar capítulos, el nombre de Sammis Reyes vuelve a instalarse en el ojo del huracán.

En las últimas semanas, el exjugador de la National Football League ha pasado de celebrar su reciente paternidad a protagonizar titulares por situaciones que han encendido las alarmas en el mundo del espectáculo.

Y es que su conducta ha sido ampliamente cuestionada luego de una pelea con Cuco Cerda, su comentado comportamiento en el Festival de Viña del Mar y, para rematar, el supuesto veto que habría recibido de parte de Bizarro, la poderosa productora detrás de varios de los eventos más importantes del país.

La preocupación del círculo de Emilia Dides

En este escenario, la periodista Paula Escobar destapó un nuevo antecedente que apunta directamente al entorno de Emilia Dides, pareja del deportista y madre de su hija.

Según contó en el podcast Quién es uno, dentro del círculo cercano de la cantante y exreina de belleza existiría inquietud por la actitud que ha mostrado Reyes en el último tiempo.

"Encuentran que él es muy intenso y los comportamientos que tienen no le suman a la hija", afirmó la comunicadora en el podcast "Quién es uno".

Pero eso no fue todo. La también panelista del programa Zona de Estrellas aseguró que la familia de Dides estaría mirando la relación con bastante recelo.

"Estarían un poco preocupados por la relación de la Emilia por los comportamientos del muchacho (Sammis Reyes) en sí. Los comportamientos públicos y privados".

"Me da la sensación de que cuando una mujer y un hombre están metidos en estas relaciones medias tóxicas, los involucrados no se dan cuenta", agregó Escobar

¿El costo para la carrera de Emilia?

En paralelo, Paula Escobar también deslizó que toda esta controversia podría estar pasando la cuenta a la exposición pública de Dides.

Respecto a sus apariciones en eventos y proyectos, Escobar fue directa al advertir que su valoración mediática estaría cayendo.

"Los bonos de la Emilia están bajando. Acuérdate que ya la bajaron de un evento de la Pampilla, que no la van a volver a llamar nunca más. Está vetada por Bizarro, que queramos o no, es la productora que tiene el monopolio", cerró.

PURANOTICIA