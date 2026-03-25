Polémica en Canal 13: revelan los verdaderos motivos detrás de la salida de Paulina Nin de “Hay que decirlo”

A fines del año pasado, la sorpresiva salida de Paulina Nin de Hay que decirlo dejó a todos boquiabiertos. La panelista, que venía consolidándose como figura estable del programa de Canal 13, desapareció de pantalla de manera abrupta, desatando una ola de rumores sobre qué pudo haber motivado su expulsión.

La propia comunicadora, en varias entrevistas, apuntó directamente a la polémica de la doble militancia: al mismo tiempo que estaba en el espacio de farándula, seguía siendo parte de El Medio Día de TVN. “La Gerente, la Pamela Díaz Gerente, que pusieron hace poco, por ahí por septiembre, a ella no le gustaba que yo estuviera en TVN. Me decía ‘¿por qué está en el Hay que decirlo si está en TVN?’ Porque lo quieran o no, en parte del horario, El Medio Día le compite al Tu Día", reveló en enero pasado.

La periodista también confesó que la presión era previsible: “Yo sabía que iban a empezar a hinchar para que yo me decidiera y eligiera. Y ellos sabían que yo iba a elegir TVN”.

Pero la historia no termina ahí. Desde un inicio circularon rumores sobre roces internos dentro del equipo, y ahora salen a la luz con fuerza gracias a Fany Mazuela, productora periodística del programa, quien esta semana también fue desvinculada del ex canal del angelito.

Mazuela no se guardó nada y contó que los conflictos de Nin no eran un secreto: “Efectivamente, Paulina Nin tenía problemas con Gissella. Yo creo que no le gustaban sus opiniones. En algún punto, las ninguneaba. Ponía caras cuando Gissella hablaba”, aseguró en conversación con Que te lo digo. Y no se detuvo ahí: “Eso se notó incluso en pantalla. Yo no estoy diciendo nada muy novedoso tampoco, en este punto. Y creo que era una persona difícil de trabajar“.

La productora añadió un detalle que hace sonar aún más la alarma: “A Paulina la sacan. Ella tuvo problemas con varios miembros del equipo. No solamente con Gissella. No sé si realmente fue a raíz de eso que salió. O también tuvo que ver con su doble militancia, que estaba en dos canales. Tiendo a creer que fueron ambas cosas”.

Mazuela había comentado antes este mismo drama en Zona de Estrellas: “Paulina Nin maltrató mucho a Gissella, verbalmente, ninguneándola, anulando sus comentarios… No le gustaban sus opiniones, la encontraba ingenua”, sentenció.

PURANOTICIA