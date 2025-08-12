Polémica en Buin por show de Los Locos del Humor: concejales acusan contenido ofensivo en actividad municipal y estarían evaluando acciones legales

Un grupo de concejales de la comuna de Buin manifestó su molestia tras la presentación del dúo humorístico nacional, Los Locos del Humor, en una actividad organizada por el municipio.

La presentación se realizó el pasado jueves 7 de agosto en el Centro Cultural de Buin, durante la conmemoración del Día del Dirigente y la Dirigenta Social. Sin embargo, tal como informaron los concejales, el show de Gabriel Artigas y Hugo Silva generó incomodidad entre los asistentes.

Los concejales Diego Calderón (DC) y Tamara Aguilera (PC) calificaron el espectáculo como “ofensivo” y criticaron que haya sido financiado con fondos públicos.

"Se burlaron de personas con discapacidad, se emitieron comentarios misóginos, homofóbicos y hasta ataques directos a asistentes, sin que nadie hubiese sido informado o hubiese consentido ser expuesto de esa forma", expresaron Aguilera y Calderón a través de redes sociales.

"Estamos evaluando acciones legales y administrativas para que se determine quién fue responsable de este grave error", agregaron.

Luego, en el mismo comunicado, detallaron que Los Locos del Humor recibieron un pago aproximado de $3.500.000 y que exigen saber "quién autorizó esta contratación".

LOS LOCOS DEL HUMOR

El grupo de humor nacional, Los Locos del Humor, conformado por Gabriel Artigas y Hugo Silva, y fundado por Mauricio Medina, Luis Vásquez y Cristián Pacheco.

Artigas y Silva Se hicieron conocidos entre los años 2013 y 2014 tras sus actuaciones en los festivales de Olmué y de Viña del Mar, además del programa "Hazme Reír" de Chilevisión.

