Plan especial de transporte por concierto de Shakira en el P. Estadio Nacional

Miles de fanáticos esperan la presentación que la cantante colombiana Shakira ofrecerá este sábado a las 21:00 horas en el Parque Estadio Nacional, en Ñuñoa. Ante el alto número de asistentes, Metro de Santiago y RED Movilidad anunciaron medidas especiales de transporte para facilitar el retorno del público.

El tren subterráneo confirmó que operará más allá del horario habitual. Según lo informado por la empresa, el servicio se mantendrá en funcionamiento hasta las 00:30 horas con el objetivo de apoyar el desplazamiento de quienes asistan a la gira “Las Mujeres Ya No Lloran: Estoy Aquí Tour”.

En el caso del Metro, las estaciones habilitadas en horario extendido —por ingreso— serán Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa, todas pertenecientes a la Línea 6. Para la salida, también en esa misma línea, estará disponible el tránsito desde Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Además, se habilitarán algunos accesos de Línea 3 como puntos de salida, entre ellos: Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, U. de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña. La estación de combinación Ñuñoa funcionará igualmente hasta las 00:30 horas.

Buses RED también reforzará sus recorridos

RED Movilidad anunció un plan similar para complementar el transporte nocturno tras el evento. En particular, habrá buses de apoyo en comunas como Peñalolén, La Florida, Maipú y Pudahuel, entre otras.

Los vehículos estarán disponibles desde las 23:00 hasta las 00:30 horas, con rutas reforzadas. Entre ellas se encuentran el 103 hacia Peñalolén, el 104 con destino a La Florida y Puente Alto, el 506 hacia Maipú y Peñalolén, y el 516 con dirección a Alameda y Pudahuel. También operará el 201 rumbo a San Bernardo.

Con este operativo, Metro y RED buscan ampliar la cobertura de transporte para una jornada marcada por uno de los conciertos más esperados del año en la capital.

PURANOTICIA