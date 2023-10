Pincoya y su radical decisión ante duro conflicto con Coni: “Voy a hacer un paso al lado”

La noche de este domingo, en un nuevo capítulo de “Gran Hermano”, Chilevisión mostró en pantalla la dura pelea protagonizada por Constanza Capelli y Jennifer “Pincoya” Galvarini, la que terminó con la bailarina acusando a la participante oriunda de la isla de Chiloé de agresión, por lo que exigía la expulsión de su amiga, o de lo contrario sería ella quien abandonaría el encierro.

“O se va ella o me voy yo”, expuso Coni en el confesionario, lo que derivó en que la producción debió revisar acuciosamente las imágenes de la fiesta, decidiendo finalmente que no había existido agresión por parte de “Pincoya”.

“Yo me empecé a sentir mal, a tener mucha ansiedad, mucha angustia y por eso le dije a Pincoya que me sentía de mal humor”, se defendió Capelli al ser convocada al zoom, añadiendo que “después me sentí más tranquila para ir a la fiesta, y vi varias cosas que me dolieron. Sentí el aislamiento y distancia de Pincoya y Francisco cuando los necesitaba más que nunca”.

“El mismo día renuncié dos veces y sentí que estaba en un momento de mucha angustia. Vi a Pincoya recomponiendo las cosas con Francisca y Sebastián y me dolió mucho, que tenga esa energía con gente que ha hecho mucho daño”, añadió en sus descargos.

Por su parte, posteriormente fue el turno de Jennifer en el zoom, donde conversó en vivo con Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, donde expuso sus impresiones frente a la pelea con su amiga. “Yo no puedo estar a cada rato dando explicaciones. Si ella no confía en mí, yo no puedo hacer más. Nunca he hablado mal de ella, al contrario, y no voy a permitir que alguien lo haga”, comenzó relatando, agregando que “me dolió, me llamó la atención que todos vieron la situación, y todos le decían: ‘Cony, si ella no te hizo nada’, pero estaba descontrolada en ese minuto, de por qué no hablaba con ella, y sí con el resto”.

“El cariño está, pero le digo algo, uno cuando quiere a alguien también puede hacer un distanciamiento, y no quiere decir que se rompe una amistad, me parte el corazón, pero voy a hacer un paso al lado. Es por un bien de cuidar una amistad que puede durar afuera, pero en este momento, yo no creo que vuelva a conversar con ella, un trato cordial voy a tener”, reveló Galvarinni, evidentemente afectada por la situación.

“La voy a dejar, cuando tú amas a alguien, también es una muestra de amor, y yo soy una persona fuerte y por eso lo voy a hacer, no quiero volver a discutir con ella, y me conozco, porque no es lo mismo discutir con una amiga que con alguien que no lo es”, concluyó de forma tajante.

