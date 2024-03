«Pincoya» rompió el silencio frente a especulaciones sobre su quiebre matrimonial

Jennifer Galvarini, la popular «Pincoya» de «Gran Hermano» de Chilevisión, ha hecho noticia durante los últimos días por alocadas fiestas a las que ha asistido.

Esta situación ha alimentado los rumores respecto a una supuesta separación de su marido, Rodrigo González, de quien constantemente hablaba en el reality.

De hecho, en una de estas fiestas, se le pudo ver a la chilota besando a Naya Fácil y a otra mujer en un "beso de a tres", aumentando así las especulaciones.

Ante estos rumores, «Pincoya» señaló que "se especula harto, que yo salgo y no voy a mi casa. Yo estoy con todo –no sé si permiso– pero con el consentimiento de mi marido, que disfrute la oportunidad que tengo".

De igual forma, Galvarini señaló en el programa de Sergio Rojas que su esposo "no se enoja de que yo salga o que me de un beso con alguien".

"La gente de repente piensa que por el hecho de ser mamá, no puedo salir a darme una vuelta, a disfrutar con amigos, no puedo salir a bailar. Eso no tiene nada que ver", añadió la popular ex chica reality que obtuvo el tercer lugar en dicho espacio.

Acerca de su hijo dijo que "está muy bien cuidado porque mi esposo, aparte de ser un excelente marido, es un excelente padre".

Finalmente la oriunda de la isla de Chiloé concluyó diciendo que "de repente uno escucha que comentan cosas, obvio que extraño a mi familia, viajo todos los fines de semana, y cuando no, es porque tengo que trabajar".

PURANOTICIA