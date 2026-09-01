Pincoya dice adiós a "Gran Hermano Argentina" tras estrecha y polémica votación

Jennifer "Pincoya" Galvarini quedó eliminada de "Gran Hermano: Generación Dorada", el reality que se encuentra en su etapa final en Argentina, poniendo término a un particular recorrido por el país trasandino.

La representante chilena llegó a la instancia decisiva junto a la comediante uruguaya Yipio, en una votación marcada por la estrecha diferencia entre ambas. Finalmente, el público se inclinó por la charrúa, quien obtuvo el 58,1% de las preferencias, mientras que Galvarini alcanzó el 41,9%.

La eliminación generó diversas reacciones en redes sociales, especialmente entre los seguidores chilenos de la participante, quienes durante los últimos días habían impulsado su permanencia en el encierro. A la campaña también se sumaron rostros conocidos de la televisión nacional, entre ellos Pancho Saavedra y Cony Capelli, quienes llamaron públicamente a apoyar a la chilota.

El resultado, sin embargo, no estuvo exento de controversia. En X, algunos usuarios cuestionaron la transparencia de la votación y plantearon dudas respecto del resultado, mientras otros defendieron la permanencia de Yipio y consideraron que la eliminación de Pincoya era consecuencia de las últimas semanas de convivencia dentro de la casa.

La salida de la chilena también tuvo un fuerte impacto entre sus compañeros. Sol, una de las personas con las que Galvarini desarrolló mayor cercanía durante el encierro, protagonizó una emotiva despedida entre lágrimas tras conocer la decisión del público.

Pincoya, en tanto, enfrentó su salida con una actitud distinta a la esperada por algunos de sus seguidores. Durante su primer contacto con el panel del programa web posterior a la eliminación, aseguró estar tranquila con su participación y sostuvo que no abandona la casa con resentimientos hacia sus compañeros.

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