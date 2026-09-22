Paulina de Allende-Salazar concreta su retorno a la pantalla chica: asumirá la conducción de un programa de investigación en TVN

La periodista de investigación Paulina de Allende-Salazar prepara su regreso a la televisión tras tres años alejada de las pantallas. El retorno se concretará de la mano de Televisión Nacional de Chile (TVN), estación que confirmó su incorporación para asumir la conducción del programa periodístico Zona de Control, espacio enfocado en el trabajo policial e investigativo en los principales puntos de ingreso y salida del país, como aeropuertos y pasos fronterizos.

El alejamiento de la comunicadora se produjo en 2023, durante la cobertura del homicidio del carabinero Daniel Palma para el matinal de Mega. En dicha transmisión, De Allende-Salazar tuvo un lapsus al referirse a la víctima: “La misma comisaría a la cual habría pertenecido el ‘paco’, perdón, el carabinero…”. La expresión provocó el veto en vivo por parte del entonces general de Carabineros Alex Chaván y el posterior despido de la periodista por parte de la estación privada. Tras una batalla legal por despido injustificado, la Corte Suprema falló a favor de la profesional, lo que obligó al canal a ofrecer disculpas públicas.

Ahora, la profesional regresa a la señal donde trabajó durante más de dos décadas. Respecto a este hito, Paulina de Allende-Salazar expresó: “Vuelvo con muchas ganas de trabajar, de salir, de conversar y de encontrar buenas historias. De estar atenta a lo que pasa y aportar a que la audiencia pueda comprender mejor la realidad que vivimos”.

Asimismo, la periodista valoró el significado emocional de retornar al canal estatal, donde desarrolló gran parte de su trayectoria profesional: “TVN fue mi casa durante más de veinte años, así que inevitablemente me conecta con muchas personas, historias y momentos importantes de mi vida. Aquí crecí como periodista, aprendí muchísimo y construí una parte fundamental de mi carrera. Por eso hay emoción, cariño y, por supuesto, muchos recuerdos”.

Sin embargo, enfatizó que este retorno se produce en una etapa distinta de su trayectoria profesional: “Siento que no vuelvo al mismo lugar, ni siendo la misma persona. Han pasado varios años, he tenido otras experiencias profesionales, he hecho clases, he trabajado en otros medios y he conocido otras formas de hacer periodismo. Entonces este regreso tiene algo muy especial: volver a un lugar conocido, pero desde otra etapa de mi vida”.

Desde la señal pública respaldaron enfáticamente su incorporación. Javier Goldschmied, director de Programación de TVN, sostuvo: “Creemos que Paulina de Allende-Salazar es la persona indicada para liderarlo. Es una periodista de enorme trayectoria, con experiencia en terreno, rigor y una capacidad reconocida para abordar historias complejas y acercarlas a las personas”.

El debut oficial de Paulina de Allende-Salazar en la conducción de Zona de Control está programado para el próximo domingo 4 de octubre, previo al noticiario central, con un capítulo especial que mostrará cómo procedimientos rutinarios derivan en la desarticulación de redes de crimen organizado internacional.

(Imagen de TVN)

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