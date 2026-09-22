Revelan que la actriz Hayden Panettiere murió por una sobredosis accidental de varias drogas

La oficina forense del condado de Greenville en Carolina del Sur. informó este martes que la muerte de la artista fue un accidente y que no se encontraron señales de traumatismo que pudieran haber contribuido a su fallecimiento.
Hayden Panettiere murió a causa de los efectos tóxicos de una combinación de fentanilo, Xanax y otras drogas presentes en su organismo, según la autopsia de la oficina forense del condado de Greenville en Carolina del Sur.
La oficina informó este martes que la muerte de la actriz fue un accidente y que no se encontraron señales de traumatismo que pudieran haber contribuido a su fallecimiento.
Además encontró metocarbamol, un relajante muscular que requiere receta médica, y quetiapina, un medicamento antipsicótico que se utiliza para tratar ciertas afecciones de salud mental.
Panettiere murió el 16 de agosto a los 36 años después de que la encontraran inconsciente en una residencia de Carolina del Sur.
La estrella de series de televisión estadounidenses como "Heroes" y "Nashville" había hablado abiertamente sobre su lucha contra el abuso de sustancias.
Pocos meses antes de su muerte, publicó unas memorias en las que hablaba extensamente sobre sus problemas de adicción y depresión posparto.
Contó que tuvo su primer contacto con las drogas alrededor de los 16 años durante una aparición en la alfombra roja de la serie "Heroes", cuando un miembro de su equipo profesional le dio algo llamado "pastilla de la felicidad" para aumentar su energía.
"No tenía ni idea de que esto no era apropiado, ni de las consecuencias que iba a tener para mi adicción", declaró a la revista People. "Con el paso del tiempo, las drogas y el alcohol se convirtieron en algo casi indispensable para mí".
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO