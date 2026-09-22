Revelan que la actriz Hayden Panettiere murió por una sobredosis accidental de varias drogas

Pocos meses antes de su muerte, publicó unas memorias en las que hablaba extensamente sobre sus problemas de adicción y depresión posparto.

Contó que tuvo su primer contacto con las drogas alrededor de los 16 años durante una aparición en la alfombra roja de la serie "Heroes", cuando un miembro de su equipo profesional le dio algo llamado "pastilla de la felicidad" para aumentar su energía.