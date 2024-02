Pincoya debuta en obra de teatro: “Me dicen que tengo talento innato”

Jennifer Galvarini, más conocida como “La Pincoya”, quizo mostrar una nueva faceta, y el pasado fin de semana , debutó en la obra de teatro “A 250 la cuba libre”, llevándose buenas críticas del director de la puesta en escena.

La ex Gran Hermano, es parte del elenco de la pieza, de origen venezolano, es dirigida por Andrés Vega y que tuvo su debut en el Teatro Palermo, Ñuñoa, Región Metropolitana.

“La obra tiene una temática universal. Cuenta la historia de cinco mujeres que trabajan en un bar, cuya fachada es ser garzonas, pero en realidad ejercen otro oficio”, contó en Las Últimas Noticias.

Al mismo medio, “Pincoya” dijo sentirse fascinada por su debut como actriz “Que Andrés (Vega, director) me haya invitado me tiene feliz, contenta. No lo podía creer cuando lo hizo”, expresó.

Incluso, aseveró que el mismo realizador, la elogió por su actuación: “Les he contado a toda la gente de la isla (de Chiloé) que voy a estar en una obra muy importante para mí en lo personal, porque estoy con un elenco que me ha acogido súper bien. El director me dice que tengo un talento innato, así que más adelante, por qué no, puedo tomar un curso de actuación”, expresó.

PURANOTICIA