Pijama: los hermanos Larraín lanzan plataforma de streaming para rescatar películas invisibles

Los hermanos cineastas chilenos Pablo y Juan de Dios Larraín, fundadores de la productora Fábula, presentaron oficialmente Pijama, una nueva plataforma de streaming orientada a ampliar el acceso a películas independientes que no han logrado distribución en las plataformas tradicionales. El lanzamiento fue informado este lunes por Pijamafilms.

La plataforma, que se presenta como pijama (en minúscula), permite a los creadores llegar a audiencias de todo el mundo, sin intermediarios, y ofrece a los espectadores un catálogo de filmes que quedarían fuera del radar. “Miles de cineastas nunca llegan al público debido a las barreras tradicionales de la distribución. Se trata de democratizar el acceso”, afirmaron los hermanos Larraín en una declaración conjunta.

Según explicaron, cerca del 80 % de las películas producidas a nivel mundial nunca se distribuyen, una situación que atribuyen a una “crisis cultural” vinculada al fin de los formatos físicos y a la selección de las grandes plataformas de streaming. En ese contexto, cuestionan cómo el público puede acceder a la mayoría de las películas que pasan por festivales como Sundance, Berlín, Cannes, Venecia o Toronto, cuando en muchos casos “simplemente no es posible”.

Pijama funciona como una plataforma OTT transaccional (TVOD), es decir, no opera bajo suscripción mensual, sino mediante pago por visión. El público puede arrendar películas desde cualquier parte del mundo, y el 80 % de los ingresos se paga directamente a productores, agentes de ventas y distribuidores, una vez descontados los costos de transacción e impuestos.

El proyecto fue desarrollado junto al director creativo ejecutivo Cristian Jofré, quien destacó que la plataforma “aborda una brecha histórica en la industria cinematográfica” al ofrecer una vía de distribución directa, global y transparente. “Queremos que los cineastas puedan ver cuánta gente está viendo sus películas y cuánto dinero están generando, con métricas claras y acceso diario a esa información”, explicó.

La plataforma busca construir una comunidad y abrir espacio a nuevos experimentos audiovisuales, incluyendo proyectos vinculados a inteligencia artificial, que necesiten llegar a una audiencia sin depender de los canales tradicionales.

Entre los títulos disponibles y destacados por los propios creadores se encuentran películas como No, Post Mortem, Las chicas Quispe, Gloria y Una mujer fantástica.

Pijama ya se encuentra disponible a través de su sitio web pijamafilms.com y en dispositivos Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Smart TV, además de aplicaciones para iOS y Android.

PURANOTICIA