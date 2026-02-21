Pifiadera contra Daniela Aránguiz marcó tenso momento en la Gala de Viña 2026

Uno de los momentos más polémicos de la Gala del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo como protagonista a Daniela Aránguiz, quien fue duramente pifiada durante su paso por la alfombra roja del evento realizado en el Sporting Club de Viña del Mar.

La panelista del programa Sígueme desfiló vestida de rojo junto a su pareja, Cuco Cerda. Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente captó la atención del público presente en la gala.

El animador José Antonio Neme, encargado de recibir a las figuras en la alfombra roja, la presentó como “la villana de la televisión”, lo que generó inmediatas reacciones desde las tribunas.

Apenas comenzaron las preguntas sobre su atuendo, se escuchó una fuerte pifiadera, que sorprendió a la propia Aránguiz. Sin embargo, lejos de mostrarse incómoda, reaccionó con una sonrisa desafiante.

“¡Me encanta, el decorado!”, lanzó entre risas, dirigiéndose directamente al público que la abucheaba. Luego agregó: “Me encanta lo que genero. Les mando un besito a todos”, dejando clara su postura frente a la situación.

Por su parte, Neme intervino señalando que “el público se manifiesta, pero es parte también del Festival”, intentando bajar la tensión. El episodio se transformó rápidamente en uno de los momentos más comentados de la noche, instalando nuevamente a Aránguiz en el centro de la polémica.

PURANOTICIA