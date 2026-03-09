Piare con Pe dispara contra Latife Soto tras triunfar en Viña: “Mira de quién te burlaste...”

La comediante Piare con Pe, una de las figuras que salió mejor parada del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, no dejó pasar la oportunidad de cobrar revancha tras su paso por la Quinta Vergara.

La humorista fue la más reciente invitada al podcast Luis Slimming, “Entre broma y broma”, donde repasó su exitosa rutina en el escenario más exigente del país. Pero en medio de la conversación también lanzó un directo recado a la tarotista Latife Soto, quien antes del festival había puesto en duda cómo le iría en el show.

Lejos de quedarse callada, Piare aprovechó el momento para sacar cuentas alegres tras el triunfo y recordar las predicciones que circularon antes de su presentación.

"¡Ahí quedaste, Latife! Se sintió súper bien. Mira de quién te burlaste (...) No es milagro tampoco, no es talento tampoco. Fue trabajo. Trabajo, fuerza de voluntad también, rigurosidad. Todo, todo. No fue al azar. Y por eso quedé súper conforme", dijo.

La comediante incluso fue más allá y reconoció que las críticas o la falta de fe en su trabajo terminan siendo combustible para su carrera.

"Me encanta cuando no me tienen fe, porque me dan más ganas de esforzarme para cerrarles la boca", agregó.

La predicción que ahora le están sacando en cara

Toda la polémica se arrastra desde antes del festival, cuando Latife Soto fue consultada sobre el destino de los comediantes en el certamen viñamarino y lanzó una predicción que hoy vuelve a circular en redes.

"Yo no lo veo como un gran éxito; cumple con el tiempo que le dan. En algunos minutos va a hacer reír y en otros va a estar marcando sus tiempos. Pueden haber sus pifias", dijo en esa oportunidad.

Tras la ovacionada presentación de Piare con Pe en la Quinta Vergara, las palabras de la tarotista volvieron a reflotar y la comediante no dudó en responder.

