Betsy Camino enfrenta crueles críticas por su físico tras volver a la TV: “Esa we... es cavernícola”

La bailarina cubana Betsy Camino volvió a instalarse en la pantalla chilena y su regreso no ha pasado desapercibido. La exchica Morandé es una de las participantes de Fiebre de Baile 2, y su presencia en el programa no solo ha reactivado su carrera televisiva, sino también la avalancha de comentarios en redes sociales.

Pero junto con el apoyo, también aparecieron las críticas. En conversación con FMDOS, la bailarina reveló que ha recibido duros comentarios sobre su apariencia física, algo que —según dejó claro— no piensa tolerar en silencio.

"Sí he visto muchos comentarios. Los más malos dicen 'oye, ¿qué le pasó?,oye, se comió a la Betsy,oye, se comió todos los postres'. Mira, el físico es una pena igual. La verdad, a nadie le gusta ver comentarios feos hacia su físico, pero a mí me tiene sin cuidado, no es un tema que me afecte. Y más en el siglo 21, estar hablando del físico, esa wea es cavernícola".

La cubana también apuntó a que muchos de los ataques vienen desde perfiles anónimos, lo que para ella le quita aún más peso a las críticas.

"Más encima, la mayoría de las personas que critican son cuentas falsas. Entonces, la gente que no me conoce y que emite una opinión mala sobre mí no me importa. Eso es súper importante: me resguardo siempre en mi círculo y sé que desde el amor me van a dar una buena retribución, siempre constructiva. Si me dicen 'Betsy, mejora el físico', lo tomo de quién viene", dijo.

Mientras tanto, Betsy Camino sigue enfocada en su participación en Fiebre de Baile 2, dejando claro que, al menos para ella, los comentarios venenosos de internet no van a marcar su camino.

PURANOTICIA